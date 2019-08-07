7 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

07.08.2019, среда

В 10:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус А, 4 этаж, зал № 7А) начнется процесс по делу о двойном убийстве. Подсудимый – 79-летний мужчина. По версии органов предварительного расследования, в декабре 2018 года обвиняемый расправился с бывшей снохой и ее братом, желая отомстить за смерть своего сына. Судья Андрей Минеев.

В 11:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Уральской транспортной прокуратуры в первом полугодии 2019 года. Исполняющий обязанности Уральского транспортного прокурора Сергей Забелов и заместитель Уральского транспортного прокурора Максим Гришаев расскажут о ситуации с безопасностью на транспорте в УрФО в первом полугодии 2019 года, представят статистику зафиксированных нарушений, поделятся информацией о наиболее интересных эпизодах в работе ведомства за истекший период, обозначат перспективы работы Уральской транспортной прокуратуры во втором полугодии 2019 года.

В 11:00 в Тавде (центральная площадь, около кинотеатра «Россия») состоится акция #ДобровГород, в которой примет участие министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков. В рамках акции состоятся приемы пациентов специалистами, обследования населения на маммографе и передвижном флюорографе. Будет работать передвижной мобильный комплекс «Диагностика» с приемом населения врачом-терапевтом, оптометристом, тавдинцы смогут сделать ЭКГ, измерить давление, получить консультацию по предупреждению рисков развития болезней системы кровообращения.

В 12:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная ходу реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Свердловской области. Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, заместитель начальника ФКУ «Уралуправтодор» Алексей Комольцев, начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Алексей Кисляков и заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов расскажут о сроках, целях и целевых показателях реализации проекта, о ремонтных работах на дорогах Свердловской области, поделятся информацией о бюджетных средствах, которые направлены на реализацию национального проекта в Свердловской области, обозначат планы до конца 2019 года, а также проинформируют о новейших технологиях ремонта и контроле качества новых дорог.

Екатеринбург. Другие новости 06.08.19

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