8 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

08.08.2019, четверг

В 09:00 в Нижнем Тагиле (Восточное шоссе, 26а, 2-й отряд федеральной противопожарной службы по Свердловской области) Главное управление МЧС России по Свердловской области проведет областной конкурс на звание «Лучший дежурный караул пожарно-спасательного подразделения». Соревнования будут проходить два дня. 8 августа пожарные будут состязаться в боевом развертывании, подъеме по штурмовой лестнице и выдвижной лестнице в окно учебной башни. 9 августа пройдут этап скоростного маневрирования на пожарном автомобиле и эстафета.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийскому авиационному фестивалю «Крылья Урала», который пройдет 10 и 11 августа на аэродроме «Логиново». Председатель регионального отделения ДОСААФ Свердловской области генерал-майор Аркадий Воробкало, начальник екатеринбургского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России Свердловской области генерал-майор Александр Ковалев, председатель правления Ассоциации сверхлёгких воздушных судов Вадим Ветчанин, шеф-пилот воздухоплавательного клуба «Небо Урала» Юлиан Титов, руководитель дельтапланерного клуба «Ламинар» Сергей Кожин и администратор парапланерной школы Юлия Назимова расскажут о подготовке к фестивалю, поделятся информацией об участниках соревнования и программе мероприятий.

В 15:00 в Уральском государственном театре эстрады (Екатеринбург, ул. 8 марта, 15) состоится торжественное собрание, приуроченное к празднованию Дня строителя. Работников стройиндустрии поздравят вице-губернатор Сергей Бидонько и глава города Александр Высокинский.

В 16:00 в администрации Ленинского района Екатеринбурга (ул. Чернышевского, 2) глава города Александр Высокинский и его заместитель по вопросам капитального строительства Алексей Бирюлин проведут выездной прием граждан. Другие заместители главы Екатеринбурга начнут принимать жителей Ленинского района там же с 14:00.

В 16:00 в Екатеринбурге на площади Советской Армии состоится гарнизонный развод комплексных сил полиции города. Мероприятие посвящено 100-летию со дня образования Главного управления МВД России по Свердловской области. К мемориальному комплексу «Черный тюльпан» прибудут сотрудники патрульно-постовой службы, ГИБДД, отдельного батальона по охране дипломатических представительств и консульств иностранных государств, личный состав ОВД на метрополитене, кинологи с разыскными собаками. Будет продемонстрирован спецтранспорт, состоящий на вооружении органов внутренних дел. Принимать парад будет врио начальника ГУ МВД области генерал-майор юстиции Владимир Миронов. Поздравить собравшихся придут председатель общественного совета при ГУ МВД Владимир Красильников, глава Совета ветеранов Владимир Ралдугин, министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев и другие. На площади выступит духовой оркестр регионального ГУФСИН.

В 17:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) эксперты обсудят методологию составления полной карты бренд-возможностей региона и составят полную и актуальную карту брендинга Екатеринбурга. Приглашенные эксперты: специалисты-краеведы, историки, культурологи, политологи, литературные редакторы, архитекторы, искусствоведы, религиоведы. Ведущий форсайт-сессии – культуролог, кандидат философских наук Георгий Цеплаков. Продолжительность мероприятия – 2 часа.

Екатеринбург. Другие новости 07.08.19

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