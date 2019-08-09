9 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

09.08.2019, пятница

В 10:00 в аэропорту Кольцово состоится презентация нового самолета Airbus A320neo и в открытии нового производственного комплекса компании «Уральские авиалинии». Участвуют в церемонии губернатор Евгений Куйвашев и генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов.

В 10:00 в Екатеринбурге по ул. Монтерская (не режимная территория ИК-10) пройдет конкурс «Папа, Мама, я – спортивная семья» среди семей сотрудников ГУФСИН. Конкурс будет состоять из нескольких этапов спортивных эстафет. В нем примут участие более 10 семей сотрудников 8 учреждений ГУФСИН из Екатеринбурга, Первоуральска.

В 10:00 в Екатеринбурге стартует благотворительная акция по очистке от мусора участка прибрежной территории реки Исеть от улицы Крылова до улицы Челюскинцев. Планируется, что около 100 специалистов клининговой сферы проведут на территории сбор мусора и валежника. Участников ждут по адресу набережная Рабочей Молодёжи, 50.

В 10:00 в Екатеринбурге на Октябрьской площади откроется лаборатория Мастерской «Сделано в Картонии», в рамках которой будет организована стажировка для всех, кто интересуется уличным театром и современным искусством. Лабораторию представляет Управление культуры Администрации города и «Дирекция городских праздничных мероприятий» при поддержке Ельцин Центра.

В 11:00 в пресс-зоне Администрации города Екатеринбурга (Ленина, 24а, каб.326) состоится брифинг о ходе подготовки и проведении Международного марафона «Европа-Азия». На вопросы журналистов ответит начальник Управления по развитию физической культуры и спорта Администрации города Екатеринбурга Людмила Фитина и Директор серии забегов «Европа-Азия» Андрей Уткин.

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная итогам внедрения системы «Меркурий» в Свердловской области за истекший год. Заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Свердловской области Наталья Банникова и руководитель испытательной лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора Ирина Топоркова расскажут об итогах внедрения системы «Меркурий». Также спикеры обсудят запрос Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) в правительство РФ с просьбой перенести внедрение электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) готовой молочной продукции, которое должно состояться 1 ноября, на срок, необходимый для проведения эксперимента по маркировке (по 29 февраля 2020 года).

В 14:00 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68, зал № 2) начнется судебное заседание по делу Владимира Пузырева, который в ноябре 2019 года сбил на тротуаре мужчину, женщину и двухлетнего ребенка в коляске.

Екатеринбург. Другие новости 08.08.19

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