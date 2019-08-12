12 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

12.08.2019, понедельник

В 10:00 на улице Вайнера (в районе пересечения с ул. Попова) в Екатеринбурге начнет работу Всероссийская ярмарка легкой промышленности, одежды, обуви и текстиля. Она организована при поддержке Минпромторга России, администрации города и правительства Свердловской области. Ярмарка будет работать с 12 по 25 августа.

В 12:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная профилактике домашнего насилия в Свердловской области. Заместитель начальника отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних Главного управления МВД России по Свердловской области Лилия Буткевич, доцент кафедры уголовного права УрГЮУ Данил Сергеев, кандидат юридических наук, председатель совета партнеров LOYS Денис Пучков, заместитель директора кризисного центра «Екатерина» для женщин и детей, переживших насилие в семье, Ольга Селькова и директор МБУ Центр социально-психологической помощи детям и молодежи «Форпост», психолог Юлия Дерягина представят статистику обращений по теме побоев в семье, расскажут о мероприятиях, которые проводятся в Свердловской области, для профилактики домашнего насилия, поделятся экспертными мнениями об изменении ситуации после принятия в 2017 году закона о декриминализации побоев в семье.

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