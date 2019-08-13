13 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

13.08.2019, вторник

В 09:00 в Екатеринбурге начнется экскурсия, организованная для почетных граждан города (сбор у главного входа в мэрию, пр. Ленина, 24а). Она будет посвящена роли Свердловской железной дороги в истории Екатеринбурга. В программе: посещение музея истории, науки и техники Свердловской железной дороги; путешествие на скоростном электропоезде нового поколения «Ласточка» по маршруту Екатеринбург-пассажирский – Шарташ; посещение учебных классов технопарка «Кванториум» на Свердловской детской железной дороге; поездка на поезде, курсирующем по Свердловской детской железной дороге. По окончании экскурсии, в 14:00, глава города проведет традиционный прием почетных граждан (пр. Ленина, 24а, зал № 531).

В 11:00 заместитель директора Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области Юрий Леонов и общественники, в том числе, представители свердловских отделений «Российского историко-просветительского и правозащитного общества Мемориал» и Ассоциации жертв политических репрессий, выедут в Московский лесопарк, чтобы обсудить на месте необходимые изыскания для исключения рисков строительства биатлонной трассы на месте неучтенных захоронений репрессированных (сбор на остановке «Стрельбище Динамо», автобус № 22).

В 11:00 состоится торжественная церемония вручения детям-сиротам ключей от квартир в Академическом микрорайоне Екатеринбурга (ул. академика Сахарова, 29, корпус 2). Ожидается, что в церемонии примут участие министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, директор Фонда жилищного строительства Оксана Вохминцева, представители прокуратуры. Ключи от квартир получат первые 60 новоселов.

В 12:00 в ЦК «Урал» (Екатеринбург, ул. Студенческая, 3)пройдут традиционный брифинг и знакомство журналистов с финалистками общегородского конкурса «Мисс Екатеринбург». Участники: Дмитрий Баранов – заместитель главы города по вопросам социальной политики; Илья Марков – исполнительный директор городских праздничных мероприятий; Светлана Петракова – директор общегородского конкурса «Мисс Екатеринбург»; София Никитчук – мисс Екатеринбург – 2014, мисс Россия – 2015, первая вице-мисс мира – 2015, актриса, дизайнер. В рамках брифинга пройдет аккредитация на финал конкурса.

В 13:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) остоится круглый стол, посвященный подготовке кадров для цифровой экономики в Свердловской области в рамках реализации национального проекта. Помощник полпреда президента РФ в УрФО Евгений Гурарий, ректор УрГЭУ Яков Силин, директор Института радиоэлектроники и информационных технологий – РТФ УрФУ Илья Обабков, начальник службы подготовки и сопровождения проектов «Управление научной и инновационной деятельности» ЮУрГУ Антон Нуркенов, замминистра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов, исполняющий обязанности замминистра образования и науки Челябинской области Елена Зайко, начальник управления профессионального образования Департамента образования и науки Тюменской области Руслан Гуляев, директор Департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин, директор ГАУ дополнительного образования Тюменской области «Региональный информационно-образовательный центр» Татьяна Беляева и координатор рабочей группы «Кадры для цифровой экономики» компании 1С Игорь Кузора обсудят создание в вузах центров дополнительных компетенций, востребованных в рамках реализации федерального проекта, новые федеральные образовательные стандарты в сфере информационных технологий, безопасности и компьютерных наук, обозначат основные запросы от вузов и предприятий, вопросы, которые необходимо решать образовательным учреждениям совместно с министерствами и бизнес-структурами, а также расскажут, как планируется реализовывать нацпроект в УрФО в ближайшие пять лет.

В 19:00 в джаз-клубе EverJazz (Екатеринбург, ул. Тургенева, 22) состоится очередное научно-популярное ток-шоу «Разберем на атомы» от Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ) Екатеринбурга. Эксперты обсудят паразитов и паразитизм с точки зрения медицины, зоологии и кино. Кто такие паразиты? Какие паразиты распространены на Урале, и как от них защититься? Чем южнокорейская социальная трагикомедия «Паразиты» покорила Канны? На эти и другие вопросы ответят: кандидат медицинских наук, инфекционист, гастроэнтеролог и диетолог клиники «УГМК-Здоровье» Елена Гаранина; PR-специалист, организатор конференций TEDxEkaterinburg, Science Slam и создатель сообщества «Лучшие фильмы и сериалы мира» Елена Родионова; инженер-исследователь лаборатории экологии охотничьих животных Александр Госьков.

Екатеринбург. Другие новости 12.08.19

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