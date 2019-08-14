14 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

14.08.2019, среда

В 09:30 во Дворце молодежи Екатеринбурга (ул. Ясная, 5) ЕМУП «Спецавтобаза» проведет квест для воспитанников экологического лагеря. Команды узнают, как сортировать мусор и беречь воду, а также смогут проявить творческие навыки, изобретая собственный знак защиты окружающей среды.

В 09:45 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-завтрак «Создание первого на Урале центра франчайзинга как инструмента господдержки малого бизнеса». Участие в пресс-завтраке примут министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, исполняющий обязанности директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, региональный представитель Российской ассоциации франчайзинга Андрей Разуваев. О своем взгляде на развитие бизнеса через франшизу расскажут предприниматели, уже получившие поддержку Уральского Центра франчайзинга: Александр Горев, директор барбершопа Alebarda; Иван Зубарев, директор компании «Труба-Дело»; Денис Петров, представитель пекарни «Мякушка».

В 11:00 на площадке у здания на Малышева, 101, в Екатеринбурге первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов вручит ключи от трех снегоболотоходов «Кречет» специалистам департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области.

В 12:20 от администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) стартует пресс-тур «Лучшее детям», в рамках которого глава города Александр Высокинский откроет школу №1, детский сад №16, межшкольный стадион лицея № 109.

В 14:00 в Министерстве образования Свердловской области (ул. Малышева, 33, 1 этаж) состоится сбор школьных принадлежностей для детей из пострадавших районов Иркутской области «Рюкзак для друга».

В 15:00 на площади Уральского добровольческого танкового корпуса (перед ж/д вокзалом) стартует мотопробег клуба «Черные ножи» по городам Республики Казахстан «Единая история», посвященный 75-летию Великой Победы. В церемонии примет участие министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов.

В 16:00 в Екатеринбурге в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, 10 этаж) состоится заседание областной избирательной комиссии, предстоящее предстоящим довыборам в Госдуму и заксобрание.

В 16:00 в Камерном театре (Екатеринбург, ул. Пролетарская, 18) пройдет приуроченная к Дню города ассамблея «Дочь города – дочь России». По традиции в преддверии праздника почетного звания будут удостоены 7 номинанток – представительницы всех районов Екатеринбурга.

В 20:00 в Академическом микрорайоне на межшкольном стадионе(2 квартал) пройдет День физкультурника, в рамках которого подведут итоги летней районной спартакиады. В программе: массовая разминка; показательные игры по футболу и волейболу; семейная эстафета; соревнования по гиревому спорту.

Екатеринбург. Другие новости 13.08.19

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