15 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

15.08.2019, четверг

В 09:15 на площадке компании «Веллтекс Екатеринбург» (ул. Студенческая, 1М) состоится ежегодный областной конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучшая швея». В церемонии открытия примет участие заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин. 15 профессиональных швей из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Режа и Верхней Пышмы ответят на 20 вопросов теста и сошьют за 3 часа классические брюки для мальчика. В 15:30 состоится награждение участников.

В 10:00 губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1). Ключевым вопросом повестки станет работа по увеличению объемов ввода жилья в регионе в условиях перехода застройщиков на проектное финансирование объектов долевого жилищного строительства с использованием счетов эскроу. С докладом выступит министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков. О практике перехода на новый механизм финансирования расскажет и.о. председателя Уральского банка Сбербанка России Андрей Волчик. После окончания заседания пройдет пресс-подход по основному вопросу повестки.

В 10:30 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Б. Ельцина, 3, 2 этаж, пространство «Паблик Маркет») состоится встреча «Разговор за кофе», посвященная созданию туристско-рекреационного кластера «Гора Белая». Участники: генеральный директор управляющей компании ТРК «Гора Белая» Леонид Гункевич, заместители генерального директора по развитию объектов инфраструктуры Евгений Манторов и Семен Искаков.

В 11:00 в УрФУ (Екатеринбург, пр. Ленина 51, ауд. 244) в рамках форума «Устойчивое развитие» пройдут обсуждения на темы реализации национального проекта «Культура» и «Актуальные тенденции развития института представительной власти». В 11:00 – круглый стол «Культура»; в 17:00 – круглый стол «Актуальные тенденции развития института представительной власти». Форум организован по инициативе Высшего совета Всероссийской политической партии «Единая Россия». Спикеры: Виктор Шептий, секретарь СРО ЕР, первый зам председателя ЗССО; Борис Кириллов, заместитель полпреда президента РФ в УрФО; Владимир Аристархов, директор Российского НИИ культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва; Светлана Учайкина, министр культуры Свердловской области; Александр Ильтяков, член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений; Олег Бурдагин, член высшего совета «Единой России»; Антон Третьяков, директор департамента внутренней политики Свердловской области.

В 11:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Свердловского УФАС России в первом полугодии 2019 года. Руководитель управления по Свердловской области Дмитрий Шалабодов расскажет об итогах работы Свердловского УФАС России в первом полугодии 2019 года, представит статистику по количеству и результатам рассмотрения обращений и нарушений, огласит динамику роста цен на продовольственные и непродовольственные товары в Свердловской области, даст оценку ситуации с недобросовестной рекламой в Екатеринбурге, а также ситуации по выявлению картельных сговоров в Свердловской области, поделится информацией о наиболее значимых делах управления по каждому виду контроля за истекший период, обозначит перспективы работы ведомства во втором полугодии 2019 года.

В 11:00 в Свердловской областной специальной библиотеке для слепых (Екатеринбург, ул. Фрунзе, 78) стартует социокультурная акция-тифлотурне «Чувашская книга на Уральской земле». В открытии примут участие директор Свердловской областной специальной библиотеки для слепых Ирина Гильфанова, председатель Чувашской национально-культурной автономии Екатеринбурга Оксана Храмцова, директор Свердловской областной межнациональной библиотеки Ольга Калинина и директор Центра традиционной народной культуры Среднего Урала Виктория Новопашина, а также гости из Чуваши: заведующая отделом внестационарного обслуживания Чувашской республиканской специальной библиотеки имени Л. Н. Толстого Галина Афанасьева; писатель, член Союза писателей России, лауреат всероссийских и международных фестивалей-конкурсов в номинации «Художественное слово», заместитель председателя совета Ассамблеи народов Чувашии Елена Светлая (Петрова); президент ассоциации незрячих специалистов «Рацио» Игорь Андреев. Библиотека презентует и подарит гостям из Чувашии новую книгу «Чувашские сказки» (на русском языке), напечатанную шрифтом Брайля, с элементами рельефной графики и изданную в библиотеке специально в рамках акции «Чувашская книга на Уральской земле». В 15:00 акция продолжится в Билимбае, где гости проведут аналогичную презентацию, а также побывают на экскурсиях по библиотеке № 17 (ул. Коммуны, 2), в Доме народной культуры и в Правленском саду.

В 11:30 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68, зал № 2) продолжится судебное заседание по делу Владимира Пузырева, который в ноябре 2019 года сбил на тротуаре мужчину, женщину и двухлетнего ребенка в коляске. Судья Александр Тараненко.

В 13:00 в Нижнем Тагиле состоится первая приемка улиц, отремонтированных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Приемочная комиссия будет работать на улицах Басова, Хвойная, Товарный двор. В мероприятии примут участие глава города Владислав Пинаев, директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев. Автобус для журналистов отправится в 12:45 от здания администрации города (Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а).

В 15:00 в Доме офицеров (Екатеринбург, ул. Первомайская, 27) пройдет финал игры КВН среди команд учреждений ГУФСИН России по Свердловской области. Сыграют 4 команды: ЛИУ-51, ИК-6, ИК-12 (Нижний Тагил), ИК-52 (п. Восточный), а также будет показана видеозапись выступления команды СИЗО-4 (Камышлов). В составе жюри: руководитель и директор команды КВН Воронежского института ФСИН России «Приказ 390», начальник клуба отдела кадров и работы с личным составом Воронежского института ФСИН России Александр Бугаков, директор официальной лиги КВН Свердловск Роман Казанцев, актриса, участница команды КВН «НеПарни» Татьяна Катаева, помощник уполномоченного по правам человека Свердловской области Сергей Санников, заместитель директора по связям с общественностью батутного парка «Разгон» Алексей Незлобин.

В 15:00 в Первоуральске (ул. Фурманова, 23) одно из первых предприятий, заключивших с правительством Свердловской области соглашение о реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» – «Группа Ермак» подведет промежуточные итоги работы. В пресс-подходе по итогам обсуждения первых результатов примут участие заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, заместитель директора ООО «Группа Ермак» Дмитрий Нечаев, старший руководитель проекта Федерального центра компетенций Александр Водопьянов.

В 16:00 в Общественной палате Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 301, зал заседаний) состоятся общественные слушания «Домашнее насилие в России: проблемы законодательства и правоприменения». Планируется обсудить вопросы пресечения и профилактики домашнего насилия, совершенствования законодательства в этой сфере, правоприменения Федерального закона от 07 февраля 2017 г. № 8-ФЗ «О внесении изменения в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации» (декриминализация побоев в семье), а также выработать рекомендации для законодательных и исполнительных органов власти.

С 19:00 до 21:00 в музее советского быта «Сделано в СССР» (Екатеринбург, ул. Чебышева, 4) пройдет выставка «Вечно живой». 10 художников разрисовали бюст Ленина, чтобы посмотреть на историю свежим взглядом, наполнить символ ушедшей эпохи новыми смыслами.

Екатеринбург. Другие новости 14.08.19

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