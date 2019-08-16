16 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

16.08.2019, пятница

В 10:00 в «Точке кипения» (Екатеринбург, Ельцин-центр, ул. Ельцина, 3, 5 этаж) заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области Валерий Чайников даст старт работе стратегической сессии, направленной на выработку идей и решений в рамках реализации национальных проектов. Темами для обсуждения станут развитие малого и среднего предпринимательства в регионе и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, повышение производительности труда на предприятиях, развитие международной кооперации и экспорта. Участники сессии – предприниматели, руководители профильных министерств и главы муниципалитетов.

В 10:45 на стоянке перед зданием Законодательного собрания Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10) состоится презентация автомобилей такси, оборудованных для перевозки пассажиров-колясочников. Ожидается, что в презентации примут участие заместитель губернатора Свердловской области Валерий Чайников, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев, заместитель министра социальной политики Свердловской области Алексей Сабитов, руководитель свердловского регионального общественного движения инвалидов «Доступная среда всем» Ольга Небесная, представители перевозчика.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Яблочного Спаса (19 августа). Руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии иерей Даниил Рябинин, методист по хранению фонда предметов материальной культуры Центра традиционной народной культуры Среднего Урала Лариса Попова и главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко расскажут о традициях и обычаях празднования Яблочного Спаса, огласят программу празднования в Свердловской области, а также дадут прогноз погоды на ближайшие недели.

В 12:00 в Красноуфимском районе (пос. Сарана, ул. Октябрьская, 9) состоится открытие социально-реабилитационного отделения комплексного центра социального обслуживания населения Красноуфимска и будет дан старт первому заезду пациентов.

Екатеринбург. Другие новости 15.08.19

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