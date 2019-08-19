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Понедельник, 19 августа 2019, 07:04 мск

Новости Екатеринбург

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19 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

19.08.2019, понедельник

  • В 11:30 в Екатеринбурге состоится чин освящения Преображенской часовни Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря (ул. 8 Марта, 68), приуроченный к празднику Преображения Господня. В этот же день митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершит архиерейскую праздничную литургию в храме Преображения Господня города Серова.

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