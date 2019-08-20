20 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

20.08.2019, вторник

В 11:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание рабочей группы по реализации нацпроекта «Экология» с участием депутатов заксо и членов областного правительства. В числе прочих вопросов собравшиеся обсудят строительство мусороперерабатывающих заводов.

В 12:00 на площади Первой Пятилетки состоится брифинг, посвященный реставрации работы Покраса Лампаса. Начальник ДЭУ Орджоникидзевского района Роман Мягков и координатор фестиваля «Стенография» Анна Клец расскажут о планах по завершению благоустройства площади с восстановлением работы уличного художника и о сроках визита Покраса Лампаса в Екатеринбург и его роли в реставрации работы.

В 15:00 в деревне Бурлева Верхотурского района состоится открытие первого в России цеха по производству гранулированного иван-чая мощностью 50 тонн в год. В сборе и подготовке сырья участвуют братья мужского монастыря Свято-Косьминская Пустынь. В мероприятии примут участие заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян, представитель монастыря Свято-Косьминской пустыни иеродиакон отец Моисей, совладелец фабрики Борис Садчиков, представители администрации Верхотурского района. В 13:30 начнется посещение деревни Костылева, где производят ферментированный иван-чай и варенье из шишек под брендом «Косьминский гостинец». Автобус для журналистов отправится в 09:00 от театра эстрады (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15).

В 15:00 в Екатеринбурге в кафе «Решетников» (ул. Решетникова, 22) начнется конкурс для мужчин с ограниченными возможностями здоровья «Мистер Цивилизация Урал». В официальном открытии мероприятия примет участие министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов и победительница конкурса «Мисс Цивилизация Урал – 2019» Юлия Дик. После этого участники конкурса сыграют в первую в Екатеринбурге инклюзивную «Мозгобойню». Состязания продлятся до 17 сентября.

Екатеринбург. Другие новости 19.08.19

Самолет «Уральских авиалиний» после жесткой посадки в Подмосковье вывезут с поля по частям. / Снимут Шипулина с выборов или нет: мнения экспертов. / Правительство Свердловской области покупает печатную машинку (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»