21 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

21.08.2019, среда

В 10:00 от администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) стартует пресс-тур «Развитие метрополитена в Екатеринбурге». О планах по строительству подземки журналистам расскажут глава города Александр Высокинский, его заместитель по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин, а также эксперты проектной организации «Уралгипротранс». Вместе с представителями прессы руководители города проедут по маршрут, где предположительно пройдет западная часть второй ветки метро. Затем подземным путем участники пресс-тура проедут к площадке строительства потенциальной станции метро «Бажовская». Предусмотрена остановка под землей. Выход на поверхность запланирован на станции метро «Чкаловская», а финальные комментарии предлагается записать на перекрестке улиц Большакова и 8 Марта, на месте потенциальной стройплощадки станции метро «Бажовская».

В 10:00 от Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (Екатеринбург, ул. Восточная, 7д, сбор в холле на 1 этаже) стартует пресс-тур на предприятие «Тритон-ЭлектроникС», где производят высокотехнологичное медицинское оборудование для анестезиологии и реанимации. Предприятие заключило экспортные контракты в Турцию и Индонезию, а также соглашение о потенциальных поставках в Иран. В программе: в 10:00 – брифинг с руководством Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства; в 10:15 – выезд на предприятие по адресу: Сибирский тракт, 12, корпус 5; с 10:45 до 11:45 – посещение производства «Тритон-ЭлектроникС»: экскурсия по цехам, брифинг с руководством компании; в 11:45 – отъезд с предприятия на ул. Восточная, 7д.

В 11:00 на Среднеуральской ГРЭС журналистам покажут, как специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании проводят техническое перевооружение тепломагистрали М-1 от Среднеуральской ГРЭС в направлении Екатеринбурга. Энергетикам предстоит заменить два участка теплотрассы длиной 779 и 582 метров (1 361 метр теплотрассы или 4 083 метров в однотрубном исполнении) в границе до надземного павильона.

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция министра ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, который расскажет, на какой стадии в Свердловской области находится строительство первых мусоросортировочных комплексов, какие новые технологии будут использоваться для сортировки мусора, изменится ли схема сортировки мусора для жителей региона в обозримом будущем.

В 12:50 в Каменске-Уральском на стадионе «Металлист» (ул. Центральная, 13) начнется 63-й чемпионат Главного управления МЧС России по Свердловской области по пожарно-спасательному спорту среди подразделений области. В соревнованиях примут участие 25 команд. Соревнования будут проходить три дня.

В 14:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120) будет рассматриваться административный иск об отмене регистрации кандидата в депутаты Государственной думы седьмого созыва по Серовскому одномандатному избирательному округу Антона Шипулина.

В 14:10 в Кировском районном суде Екатеринбурга (ул. Бажова, 31а) начнется заседание по уголовному делу по факту сбыта похищенных из аптеки медикаментов для больных онкологическими заболеваниями.

В 18:00 заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов проведет выездное совещание на набережной реки Исети (от ул. Малышева до ул. Куйбышева), где в данный момент ведутся работы по благоустройству.

Екатеринбург. Другие новости 20.08.19

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