22 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

22.08.2019, четверг

В 10:00 в Сысертском городском округе на территории агрофирмы «Патруши» (входит в УГМК-Агро) начнет работу ежегодная агротехническая выставка-форум «День поля». В открытии мероприятия примет участие министр сельского хозяйства Свердловской области Дмитрий Дегтярев. В мероприятии примут участие более 20 компаний: производители техники, сельхозпредприятия, а также научные и учебные заведения. В 11:00 состоится церемония торжественного открытия выставки. В 11:15 начнется демонстрационный показ техники, на котором будут представлены тракторы, комбайны, телескопические погрузчики, косилки-бабочки, опрыскиватели и многое другое. На выставке будет показана ресурсосберегающая техника для обработки почвы и презентованы передовые технологии посева и уборки культур, заготовки и хранения кормов, обработки зерна. Выставка завершит работу 23 августа.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная внедрению методики бережливого производства на предприятиях в Свердловской области. Промышленные предприятия Свердловской области с начала года увеличили выпуск продукции и уровень производительности труда: как выглядят первые результаты внедрения «бережливого производства»? Как это влияет на экономику предприятий? На эти и другие вопросы ответят: Сергей Пересторонин, министр промышленности и науки Свердловской области; Сергей Шурыгин, старший руководитель проекта «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда»; Ринат Идрисов, генеральный директор НПП Старт им. А.И. Яскина; Роман Гуштан, директор по развитию группы «Ермак».

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная 70-летию Уральского электрохимического комбината ГК «Росатом». Генеральный директор комбината Александр Белоусов представит статистику, показывающую результативность работы предприятия, поделится планами по развитию комбината, расскажет об участии УЭХК в развитии неядерных направлений бизнеса, а также о значимости присвоения статуса ТОСЭР Новоуральску.

В 12:00 в рамках празднования Дня государственного флага Российской Федерации активисты Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России» совместно с сотрудниками подразделений Управления Росгвардии по Свердловской области и студентами Свердловского областного медицинского колледжа проведут акцию «Россия – 2023» по раздаче ленточек триколор жителям 11 городов Свердловской области, это Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Серов, Красноуфимск, Ирбит, Сухой Лог, Алапаевск, Краснотурьинск, Новоуральск, Ревда. В Екатеринбурге ленты начнут раздавать у медицинского колледжа (ул. Репина, 2а). Затем активисты пройдут по проспекту Ленина до площади 1905 года и обратно. В 17:00 в Историческом сквере начнется акция «Горжусь, что живу под российским флагом»: волонтеры развернут российский триколор размером 10 на 15 метров. Гостей праздника ждет концерт. Участие в торжествах примут представители волонтерского центра Свердловской области, Российского движения школьников, Юнармии, казачества и других общественных организаций.

В 17:30 в Белоярском районном суде (ул. Милицейская, 14) состоится предварительное слушание по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в покушении на убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление. Речь идет об автомобилистке, которая дважды сбила двоих несовершеннолетних. Судебное заседание будет закрытым.

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