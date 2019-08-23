23 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

23.08.2019, пятница

В 11:00 на площадке школы № 1 Екатеринбурга (Верх-Исетский бульвар, 23) откроется Августовское совещание педагогических и руководящих работников образовательных организаций города «Социальная ответственность и партнерство – главные ресурсы развития системы образования города Екатеринбурга». В 11:00 начнется пленарная сессия, на которой руководители администрации города и представители городской думы наградят педагогических и руководящих работников образовательных организаций за достижения и результаты, полученные в 2018/2019 учебном году, а также отметят благодарственными письмами представителей средств массовой информации за эффективное сотрудничество в вопросах развития системы образования. Начальник городского департамента образования Екатерина Сибирцева выступит с докладом «Социальная ответственность и партнерство – главные ресурсы развития системы образования города Екатеринбурга». Затем пройдет групповая дискуссия «Партнерство общества и школы: реальность, вызов или миф?».

В 11:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению акции «Ночь кино» в Свердловской области 24 августа. Заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко и директор Инновационного культурного центра Николай Михайлов расскажут о программе «Ночи кино», о площадках и киноафише, а также проинформируют о дополнительных мероприятиях, выставках, интерактивных программах и конкурсах.

В 12:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная успешному запуску ракеты-носителя «Союз-2.1а» 22 августа на космодроме Байконур. Генеральный директор НПО автоматики Андрей Мисюра поделится информацией о подготовке к запуску, обозначит преимущества ракеты-носителя «Союз-2.1а», расскажет об участии НПО в реализации национальных проектов, связанных с цифровизацией, а также ответит на вопросы журналистов о гражданских разработках предприятия.

В 13:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Свердловской области. Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков и президент Уральской палаты недвижимости Илона Соболева обсудят текущее состояние строительной отрасли, промежуточные итоги жилищного строительства и планы по улучшению жилищных условий свердловчан в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», расскажут о предварительных результатах введения закона об ипотечных каникулах, а также ответят на вопросы журналистов.

В 13:00 в Березовском начнется торжественная церемония открытия физкультурно-оздоровительного комплекса (в районе перекрестка ул. Гвардейской и проектируемого продолжения Александровского проспекта). В открытии примет участие первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов. В 14:00 в ДК «Современник» (ул. академика Королева, 1б) начнется торжественное мероприятие ко Дню шахтера, в котором также примет участие Алексей Орлов.

В 14:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная развитию горной промышленности и празднованию Дня шахтера на Урале, который отмечается 25 августа. Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторнин, директор по горному производству АО «Русская медная компания» Алексей Гордеев, заместитель директора по горному производству ООО «УГМК-холдинг» Валерий Заворницын, ректор Уральского государственного горного университета Алексей Душин расскажут о ходе геологоразведочных и добывающих работ в Свердловской области, об открытых месторождениях на Урале, поделятся информацией о внедрении новых научных и цифровых технологий при геологоразведке и добыче в рамках национальных проектов «Цифровая экономика» и «Наука», а также об экологических аспектах горной промышленности.

В 14:00 в региональном исполкоме партии «Единая Россия» (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 7) пройдет круглый стол «Антибюрократическая учительская инициатива». Партийцы, преподаватели, общественники и представители власти обсудят, как можно уменьшить нагрузку учителей, связанную с составлением отчетов. Спикеры: Виктор Шептий, секретарь СРО ЕР; Нина Журавлева, и.о. министра образования и молодежной политики Свердловской области; Татьяна Трошкина, председатель профсоюзной организации работников образования Свердловской области; Татьяна Кудинова, начальник отдела департамента образования города Екатеринбурга.

В 14:30 в Дегтярске начнутся торжественные мероприятия, посвященные 65-летию города. На исторической площади у Дворца культуры (ул. Ленина, 1а) состоится церемония закладки камня, который ознаменует начало реконструкции главной площади. В 15:00 начнется торжественная программа в большом зале Дворца культуры.

В 15:00 в Центре истории УДТК (Екатеринбург, ул. Репина, 19) пройдет памятное мероприятие, посвященное 76-й годовщине победы Красной Армии на Курско-Орловской дуге и участию в переломном сражении Великой Отечественной войны Уральского добровольческого танкового корпуса. Состоится вручение флагов (точная копия знамени 10-й гвардейской Уральско-Львовской добровольческой танковой дивизии) руководителям первичных организаций свердловских общественных организаций ветеранов УДТК в Богдановиче, Байкалово, Ирбите, Новоуральске, Полевском, Среднеуральске и в Кировском районе Екатеринбурга.

В 16:30 на железнодорожном вокзале Екатеринбург-Пассажирский (3 этаж, зал для пассажиров с детьми) состоится сбор свердловских школьников, отправляющихся на Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition 2019 в Казани по программе «Посетитель». Поезд отправится в 18:17.

Екатеринбург. Другие новости 22.08.19

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