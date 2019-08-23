Дополнение к анонсам

В 10:00 в школе № 1 (Верх-Исетский бульвар, 23, вход со стороны улицы Пирогова) состоится брифинг с участием начальника департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерины Сибирцевой о готовности муниципальных общеобразовательных школ столицы Урала к новому учебному году. В 10:30 здесь же пройдет торжественная церемония подписания соглашений департаментом образования с высшими учебными заведениями по открытию профильных классов в школах города.

В 11:40 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) начнется объезд Орджоникидзевского района, который проведет глава города Александр Высокинский. В программе объезда: рынок «Омега» на проспекте Космонавтов, где идет реконструкция; строящаяся школа № 80 на улице Калинина; рассмотрение вопроса открытия детского сада в строящемся микрорайоне, развития детской городской больницы №15 и летнего парка на

Екатеринбург. Другие новости 23.08.19

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