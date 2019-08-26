26 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

26.08.2019, понедельник

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов детской оздоровительной кампании в Свердловской области в 2019 году. Начальник отдела воспитательной работы и оздоровительной кампании министерства образования и молодежной политики Свердловской области Сергей Карсканов, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Максим Пинчугов и начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Свердловской области Александр Маренич расскажут об эффективности работы летних оздоровительных учреждений в Свердловской области, о нарушениях, выявленных в ходе проверок детских оздоровительных лагерей и о реализованных мерах профилактики, а также представят статистическую информацию по итогам сезона.

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная восстановлению работы художника Покраса Лампаса в Екатеринбурге. Покрас Лампас приезжает в Екатеринбург для восстановления арт-объекта на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге: в чем художественная ценность этой работы? Какая подготовка потребовалась для восстановления арт-объекта? Как будет сохраняться стрит-арт в Екатеринбурге? На эти и другие вопросы ответят: Покрас Лампас, российский художник-каллиграф; Анна Клец, координатор фестиваля Stenograffia, руководитель волонтерского движения; Екатерина Кузёмка, заместитель главы Екатеринбурга по связям с общественностью.

В 13:00 в Общественной палате Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 5 этаж, актовый зал) состоится форум представителей отцовского и родительского движения Свердловской области. Участие в нем примет руководитель Совета отцов при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Андрей Коченов. Планируется обсуждение развития отцовского движения в регионе.

В 13:30 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная открытию IV Летней международной школы «Тифлокомментирование как новая социальная услуга для людей с проблемами зрения». О программе тифлошколы (мастер-классах, творческих лабораториях, встречах с профессиональными тифлокомментаторами и специалистами в сфере аудиодескрипции, круглых столах и тифлоэкскурсиях) расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, директор Свердловской областной специальной библиотеки для слепых Ирина Гильфанова, актриса Московского губернского театра и тифлокомментатор Ирина Безрукова, основатель и руководитель компании Mind's Eye Энн Хорнсби (Великобритания), тифлокомментатор Свердловской библиотеки для слепых Мария Белькова. Также гости пресс-центра обсудят опыт организации тифлоэкскурсий, тифлокомментирования фильмов и создания условий для досуга людей с проблемами зрения и слуха. Кроме того, в рамках пресс-конференции состоится тифлопоказ мультфильма «Иван батыр» из цикла «Волжские богатыри». Он будет сопровождаться «живым» тифлокомментарием Марии Бельковой – сотрудника СОСБС и единственного в Свердловской области тифлокомментатора.

Екатеринбург. Другие новости 23.08.19

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