27 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

27.08.2019, вторник

В 10:00 в ТРЦ «Радуга-Парк» (Екатеринбург, ул. Репина, 94, около магазина «Бубль-Гум») начнется пресс-конференция, посвященная старту фестиваля гик-культуры «ГикКон». Спикеры: Гиккон – гик-ящерица, символ фестиваля; Сергей Сивопляс – координатор фестиваля; Тарас Табаков – управляющий ТРЦ «Радуга Парк»; Павел Самарин – ведущий коммьюнити-менеджер Targem Games – крупнейшего разработчика компьютерных и консольных игр на Урале; Михаил Боголюбов – управляющий Hobby Games; Руслан Хисамутдинов – специалист по инновациями и технологиям муниципального объединения библиотек Екатеринбурга.

В 11:00 в конгресс-холле МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2) начнет работу совещание работников системы образования Свердловской области. Участие в традиционном августовском большом педсовете примет губернатор Евгений Куйвашев. Основной темой совещания станет реализация на территории региона национального проекта «Образование». К участию в педсовете приглашены представители образовательных учреждений Свердловской области, Рособрнадзора, вузов, а также экспертного сообщества. В 13:30, после окончания пленарной части, запланирован пресс-подход министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова. В 15:00 начнется работа по сессиям.

В 13:00 в Екатеринбурге состоится открытие обновленного сквера Первых Строителей МЖК (площадка за КОСК «Россия»). Красную ленточку в торжественной обстановке перережет глава города Александр Высокинский. Праздничной церемонии будет предшествовать концерт, который начнется в 11:30 на новой эстраде в амфитеатре сквера.

В 14:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоится встреча с директором департамента информатизации и связи Свердловской области Юрием Гущиным. Глава департамента расскажет о реализации в регионе национальной программы «Цифровая экономика России», а также о внедрении в муниципалитетах проекта «Умный город».

Екатеринбург. Другие новости 26.08.19

Прокуратура инициировала проверку после массового увольнения врачей в Нижнем Тагиле. / В Екатеринбурге клещи покусали больше 10 тысяч человек. / Актриса и тифлокомментатор Ирина Безрукова: «Нельзя говорить слепому, что на сцене загорелся абажур» (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»