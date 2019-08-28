28 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

28.08.2019, среда

В 10:00 в спортивной школе «Юность» (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 32а) состоится презентация тренажера «Мишина-Шапиро» для юных фигуристов. О том, как тренажер будет использоваться в тренировочном процессе, расскажут начальник Управления по физической культуре и спорту администрации города Людмила Фитина, главный конструктор тренажерных систем, кандидат технических наук Виктор Шапиро, мастер спорта международного класса, тренер-преподаватель отделения фигурного катания на коньках школы «Юность» Наталья Корелина. В присутствии журналистов юные спортсмены впервые опробуют тренажер и поделятся своими впечатлениями от занятий на нем.

В 12:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов летнего туристического сезона 2019 года. Глава Уральского отделения Российского союза туриндустрии, директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, президент Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков и директор Национального туристического управления Чешской Республики – CzechTourism Роман Прохазка расскажут о наиболее популярных и востребованных туристических направлениях летом 2019 года, о ценах на путевки, поделятся статистикой по количеству туристов, которые отдохнули на Урале и за границей, дадут информацию о развитии туризма в Свердловской области, а также о планах уральских туристов на бархатный сезон.

В 12:30 состоится пресс-тур в новую школу № 100, расположенную в Нижнем Тагиле в районе Муринские пруды (сбор в Нижнем Тагиле у здания администрации города, ул. Пархоменко, 1а). В мероприятии примут участие глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, начальник отдела программных мероприятий министерства образования и молодежной политики Свердловской области Галина Полякова, директор школы № 100 Дмитрий Язовских.

В 14:00 в технопарке «Университетский» (Екатеринбург, ул. Конструкторов, 5, зал заседаний) заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов проведет расширенное заседание рабочей группы по вопросу реализации проекта «Умный город». Участники совещания обсудят вопросы цифровизации городского хозяйства и рассмотрят существующие смарт-сервисы. В 13:15 Олег Чемезов примет участие в экскурсии по технопарку, ознакомится с цифровыми решениями, которые предлагают резиденты.

В 14:00 в Екатеринбурге на площадке ФГКУ «Специализированная пожарно-спасательная часть федеральной противопожарной службы по Свердловской области» (ул. Таганская, 58) пройдет ежегодный конкурс «Лучший по профессии» в номинациях «Лучший начальник караула», «Лучший пожарный» и «Лучший работник пожарной охраны». Смотр-конкурс будет проходить в несколько этапов: оценка теоретических знаний, физической и профессиональной подготовки. В борьбе за звание лучших огнеборцы будут соревноваться в подтягивании, беге на дистанции 1000 метров и челночном беге 10х10 метров. Участники конкурса будут надевать на время боевую одежду, вязать спасательные узлы, подниматься по штурмовой лестнице, преодолевать 100-метровую полосу препятствий, посоревнуются с боевом развертывании, а также в умении пользоваться специальным инструментом при вскрытии металлической двери и ликвидации последствий ДТП (тушение огня и извлечение пострадавших).

В 15:30 на площадке «Лесной Урал Лобва» (пос. Лобва, ул. Заводская, 4) состоится запуск перовой очереди завода по производству столярных изделий, которые будут экспортироваться в Азию. В церемонии примут участие: министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, представитель департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга РФ Сергей Ганыш, управляющий Северным управленческим округом Свердловской области Евгений Преин, директор Свердловского фонда технологического развития промышленности Александр Эбергард.

В 16:30 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная открытию концертного сезона в конгресс-центре «Екатеринбург-Экспо» и выступлению Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова, которое состоится 30 августа. Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, генеральный директор АО «УВЦ» Игорь Данилов расскажут о церемонии открытия концертного сезона, поделятся информацией о программе концерта, а также ответят на вопросы журналистов.

Екатеринбург. Другие новости 27.08.19

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