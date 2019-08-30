30 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

30.08.2019, пятница

В 10:00 в школе № 48 Екатеринбурга (ул. Крауля, 91) состоится торжественное открытие ресурсной комнаты, предназначенной для детей с ограниченными возможностями здоровья. В мероприятии примут участие уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов, начальник отдела государственного воспитания и коррекции Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Светлана Блаженкова, начальник городского департамента образования Екатерина Сибирцева, президент ассоциации «Особые люди» Татьяна Флеганова, вице-президент ассоциации «Особые люди» Наталья Кошелюк, руководитель проекта «Открытые знания для всех!» ассоциации «Особые люди» Татьяна Захарова, директор школы № 48 Лариса Пичугина.

В 11:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная реализации проекта «Хочу ходить» фонда Евгения Миронова «Жизнь в движении», который стал благополучателем «Екатерининской ассамблеи – 2019». Первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов, министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, директор благотворительного фонда «Жизнь в движении» Мария Соколова, соучредитель и координатор медицинской программы детского центра протезирования «Хочу ходить», хирург-ортопед-травматолог ДГКБ им. З.А. Башляевой Дмитрий Сорокин, директор детского центра протезирования «Хочу ходить», врач-ортопед-травматолог Александр Колябин расскажут о проекте, а также о ходе подготовки к главному благотворительному событию на Урале. Представители фонда «Жизнь в движении», специалисты-медики, посетят Екатеринбург, чтобы презентовать свои возможности по реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательной системы.

В 11:00 в Екатеринбурге на Плотинке (со стороны ул. Воеводина) пройдет торжественная линейка посвящения первокурсников в студенты Уральского государственного колледжа имени И.И. Ползунова. На мероприятие приглашены представители администрации города и Ленинского района, Свердловского обкома горно-металлургического профсоюза России, УГМК-холдинга, Екатеринбургской епархии.

В 11:00 в Екатеринбурге на перекрестке улиц Амундсена и Онуфриева специалисты ЕТК проведут локальные опрессовки (ориентир: ул. Онуфриева, 68, или ул. Амундсена, 73).

В 12:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная Дню народов Среднего Урала, который будет отмечаться 1 сентября. Заместитель председателя совета общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» Марина Плясунова, председатель правления Свердловской региональной ассоциации национально-культурных объединений, председатель совета «Общество таджикской культуры «Сомон» Фарух Мирзоев, председатель исполнительного комитета Свердловской региональной общественной организации сохранения и развития культуры башкирского народа «Курултай башкир» Нафиса Тюменцева, председатель Екатеринбургской региональной общественной организации «Армянская община АНИ – Армения» Масис Назарян обозначат особенности межнациональных отношений в Свердловской области, расскажут об истории возникновения праздника, а также поделятся информацией о запланированных мероприятиях.

В 17:00 в новом здании конгресс-центра «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2) состоится официальная церемония открытия концертного сезона. В программе – выступление Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова.

Екатеринбург. Другие новости 29.08.19

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