2 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

02.09.2019, понедельник

В 09:00 в школе № 48 Екатеринбурга (ул. Крауля, 91) состоится торжественная линейка, которая станет первой в том числе для 7 ребят с ограниченными возможностями здоровья. Директор школы Лариса Пичугина расскажет о перспективах и планах инклюзивного образования, вице-президент ассоциации «Особые люди» Наталья Кошелюк – о планах ассоциации в развитии инклюзивного пространства в Екатеринбурге и Свердловской области.

В 10:00 начнется рабочий визит министра энергетики и ЖКХХ Свердловской области Николая Смирнова в Кировград. В 10:00 он примет участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в школе № 2. В 11:00 министр даст старт работе новой станции водоподготовки. Сбор журналистов в 09:45 по адресу: г. Кировград, ул. Февральская, 4.

В 10:00 в Екатеринбурге начнутся торжественные линейки, посвященные началу учебного года: в школе № 1 (Верх-Исетский бульвар, 23) почетными гостями станут губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев; его заместитель Павел Креков, министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов, глава Екатеринбурга Александр Высокинский; в гимназии № 2 (линейка пройдет перед Дворцом молодежи, пр. Ленина, 1) председатель гордумы Игорь Володин; в лицее № 88 (пр. Ленина, 64а) – замглавы города по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов; в гимназии № 39 (ул. Союзная, 26) – руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Илья Захаров; в лицее № 130 (ул. Студенческая, 26) – замглавы города по связям с общественностью Екатерина Куземка; в гимназии № 177 (Крестинского, 45) – замглавы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко; в лицее № 128 (ул. Индустрии, 92) – замглавы города по вопросам потребительского рынка и услуг Владимир Боликов; в гимназии № 9 (пр. Ленина, 33) – замглавы Екатеринбурга по вопросам организации управления Игорь Сутягин; в гимназия № 94 (ул. Бажова, 139) – замглавы города по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин; в гимназии № 35 (ул. Июльская, 32) – первый замглавы Екатеринбурга Александр Ковальчик.

В 10:00 Министерство физической культуры и спорта Свердловской области проведет торжественную линейку в училище олимпийского резерва (Екатеринбург, ул. Шаумяна, 80). По окончании мероприятия для студентов пройдет Урок Универсиады, который проведут заместитель генерального директора автономной некоммерческой организации «Универсиада-2023» Анна Копенкина и конькобежка, бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года в командной гонке, чемпионка Зимней Универсиады 2007 года Юлия Скокова.

В 11:00 в школе № 7 (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 100а) министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов проведет экологический урок.

В 12:00 состоится встреча полномочного представителя президента РФ Николая Цуканова со студенческим активом и профессорско-преподавательским составом Уральского государственного медицинского университета (Екатеринбург, ул. Репина, 3, большая аудитория).

В 12:00 Глава Екатеринбурга Александр Высокинский примет участие в торжественной линейке в школе № 106 (ул. Титова, 28а), после которой состоится экскурсия по обновленным школьным коридорам. Их капитальный ремонт произвел за свой счет бывший выпускник, известный бизнесмен Андрей Симановский. В мероприятии также примут участие аредседатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин, заместитель главы города по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов, начальник департамента образования Екатерина Сибирцева, бизнесмен Андрей Симановский, директор школы № 106 Марина Полякова.

С 12:00 до 15:00 в музее «Россия – Моя история. Свердловская область» (Екатеринбург, ул. Народной Воли, 49) состоится фестиваль профессий «Вперед в будущее!». Приглашенные спикеры (программист, археолог, пожарный, телеведущий, актер, режиссер и другие) проведут квест-занятия и расскажут школьникам, что такое работа и что интересного она может принести в жизнь. На площадке у парка будет стоять спецтехника (пожарная машина МЧС и автомобиль скорой помощи Центра медицины катастроф), специалисты расскажут об устройстве и функционале этих машин.

В 12:00 в Нижнем Тагиле в новой школе № 100 (ул. Смелянского, 5) состоится праздничная линейка. В мероприятии примет участие директор департамента Государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Алексей Россолов.

В 14:00 глава города Александр Высокинский посетит гимназию № 5 (ул. Хохрякова, 29а), где в преддверии нового учебного года были переоборудованы помещения столовых.

В 14:00 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68, зал № 2) продолжится судебное заседание по делу Владимира Пузырева, который в ноябре 2018 года сбил на тротуаре мужчину, женщину и двухлетнего ребенка в коляске. Судья Александр Тараненко.

В 14:00 на площади перед главным корпусом УрФУ (Екатеринбург, ул. Мира, 19) состоится торжественное открытие фестиваля «День первый в Уральском федеральном». В 15:00 начнут работу площадки. На главной сцене для гостей праздника выступят кавер-группы The Brights, Каникулы, инди-группа Море Гор, альт-кантри коллектив Anything Helps. В программе фестиваля: парад творческих коллективов УрФУ и флагов стран, массовый флешмоб, ярмарка студенческих возможностей с креативными заданиями от студенческих организаций вуза, лекторий о необходимых в эпоху цифровизации навыках и экологической грамотности, мастер-классы творческой мастерской по рисованию, созданию бутоньерок и открыток, фуд-корт.​

Екатеринбург. Другие новости 30.08.19

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