3 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

03.09.2019, вторник

В 10:00 в Свердловской областной универсальной научной библиотеке им. В.Г. Белинского (ул. Белинского, 15, основное здание, к. 224, зал видеоконференций) состоится первое заседание попечительского совета библиотеки. Участие в мероприятии примет заместитель губернатора Свердловской области – руководитель аппарата губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области Валерий Чайников, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, директор Свердловской библиотеки им. В.Г. Белинского Ольга Опарина. На заседании пройдет презентация стратегии развития и проектов Свердловской библиотеки им. В.Г. Белинского, а также будет спланирована работа совета на 2020 год. На 11:00 запланирован пресс-подход по итогам заседания.

В 11:30 в городской думе Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) состоится очередное заседание рабочей группы гордумы по строительству храма святой Екатерины. Собравшиеся обсудят список площадок.

В 11:30 в Екатеринбурге на МФК «Башня Исеть» (ул. Ельцина, 6) начнется инспекционный визит представителей ООН-Хабитат в рамках подготовки к празднованию Всемирного дня городов, которое пройдет параллельно со 100+ Forum Russia с 30 октября по 1 ноября. Спикеры: Сергей Швиндт, заместитель губернатора Свердловской области; Сюзанна Прайс, руководитель направления коммуникаций ООН-Хабитат; Сильвия Рагосс, руководитель направления мероприятий и информационно-разъяснительной работы ООН-Хабитат; Вера Белоус, исполнительный директор Ассоциации строителей Урала, руководитель рабочей группы по организации и проведению Всемирного дня городов в Екатеринбурге. В программе: 12:00 – осмотр МФК «Башня Исеть»; 12:10 – осмотр стадиона «Екатеринбург Арена» (ул. Репина, 5), здесь же в 13:10 пройдет брифинг участников.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 459) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 12:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам проекта «Летняя школа молодых исследователей в области экономики труда и НОТ» и реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Свердловской области. Ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин, вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Татьяна Кансафарова, директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов, заместитель проректора по научной работе, заведующий кафедрой экономики труда и управления персоналом УрГЭУ Руслан Долженко расскажут о новых тенденциях в управлении персоналом и формировании экономики труда, обозначат наиболее актуальные темы исследований с позиции различных стейкхолдеров (вузов, бизнеса, государства, грантодателей, редакций журналов и др.), поделятся информацией о концепции «Бережливая наука», которая стала итогом образовательной сессии.

В 12:00 в камерном театре (Екатеринбург, ул. Пролетарская, 18) состоится пресс-конференция, посвященная открытию XV Всероссийского фестиваля «Реальный театр» в Екатеринбурге. Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина; основатель и арт-директор Всероссийского фестиваля «Реальный театр» Олег Лоевский; заместитель председателя Свердловского отделения союза театральных деятелей РФ Татьяна Стрежнева; директор Екатеринбургского театра юного зрителя Евгения Умникова; председатель общественной комиссии по патриотическому воспитанию и работе с молодежью Свердловской общественной организации ветеранов, директор Екатеринбургского театра юного зрителя 1984-2010 гг. Янина Кадочникова, расскажут об историческом контексте «Реального театра», особенностях фестивальной афиши XV фестиваля и офф-программы.

В 12:30 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная поддержке предприятий-экспортеров малого и среднего предпринимательства в Свердловской области. Малый и средний бизнес Свердловской области вышел в этом году на новые рынки сбыта за рубежом: в каких нишах продукты и услуги уральцев оказались наиболее конкурентными? Какие проблемы решают новые инструменты поддержки для экспортеров? На эти и другие вопросы ответят: Виктория Казакова, министр инвестиций и развития Свердловской области; Илья Сулла, руководитель Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства; Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты; Виктор Уткин, совладелец компании Dragon Fly, участник образовательной программы бизнес-школы Сколково и Российского экспортного центра.

В 13:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная Симеоновскому крестному ходу, который начнется 7 сентября: за 18 дней верующие пройдут 370 км. Настоятель прихода во имя святой Екатерины иерей Иоанн Никулин, исполнительный директор Уральского православного патриотического общества во имя святителя Николая Чудотворца Олег Морозов и член правления Общества Николая Чудотворца, участник Крестного хода Виталий Романов расскажут об истории Симеоновского крестного хода, уточнят детали маршрута и основные организационные моменты, назовут примерное количество паломников, дадут советы верующим по подготовке к участию в Симеоновском крестном ходе.

В 13:05 в центральных храмах Екатеринбургской епархии прозвучит поминальный колокольный звон в память о погибших в результате терактов и в честь Дня памяти и солидарности в борьбе с терроризмом (сбор представителей СМИ в 12:40 в храме Большой Златоуст, ул. 8 Марта, 17а). В 12:45 состоится пресс-подход с главным звонарем Екатеринбургской епархии, священником храма «Большой Златоуст» иереем Димитрием Бажановым.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 14:00 на площади Советской Армии в Екатеринбурге у мемориала «Черный тюльпан» состоится торжественно-траурная церемония в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Мероприятие посвящено дню памяти о жертвах терактов и сотрудниках правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга в борьбе с терроризмом. В акции примут участие руководители органов исполнительной власти, силовых структур и ведомств, а также Центрального военного округа, представители национально-культурных объединений, традиционных религиозных конфессий, общественных организаций и жители Свердловской области.

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