4 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

04.09.2019, среда

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 11:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция, посвященная реализации регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». О промежуточных итогах реализации проекта и создании Ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и чрезвычайных ситуаций расскажет министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. Участие в пресс-конференции также примут директор Свердловского областного медицинского колледжа Ирина Левина и представитель МЧС России по Свердловской области.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная началу театрального сезона и подведению предварительных итогов Года театра в Свердловской области. Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, генеральный директор Свердловского государственного академического театра драмы Алексей Бадаев, главный режиссер Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Кирилл Стрежнев, директор Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета Андрей Шишкин, директор арт-холдинга «Ангажемент» Татьяна Самойлова презентуют программу выступлений и гастролей нового сезона, расскажут о наиболее ярких проектах Года театра, об участии в российских и международных конкурсах и фестивалях.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 13:00 в региональном исполкоме «Единой России» (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 7) в формате круглого стола на тему борьбы с нелегальными стационарными объектами торговли начнется встреча свердловских единороссов с федеральным координатором партийного проекта «Народный контроль» Анной Кувычко. В 15:00 состоится рейд по городу с участием партийцев, сотрудников МВД и администрации города. Спикеры: Анна Кувычко, координатор партпроекта «Народный контроль», депутат Госдумы РФ; Виктор Шептий, секретарь СРО ЕР, первый заместитель председателя заксобрания; Дмитрий Чукреев, координатор партпроекта «Народный контроль» в Свердловской области.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний комиссий, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 14:00 в городском суде Полевского (ул. Декабристов, 24а) будет оглашен приговор по делу Дмитрия Курницкого – бывшего полицейского, который летом 2018 года въехал в толпу людей в Полевском.

В 15:00 в Дома Севастьянова (Екатеринбург, пр. Ленина, 35, колонный зал) губернатор Евгений Куйвашев вручит выдающимся уральцам государственные награды Российской Федерации, награды президента Р.ф, ведомственные награды РФ и награды Свердловской области. Предполагается, что председатель Свердловского регионального отделения Союза десантников Евгений Тетерин будет награжден орденом Почета. Также в числе награждаемых – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории Института физики металлов УрО РАН Владимир Попов, которому будет присвоено звание Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, и первый заместитель директора по творческой деятельности Свердловской филармонии Рустем Хасанов, которому будет присвоено звание Заслуженного работника культуры Российской Федерации. Кроме того, губернатор Евгений Куйвашев передаст сыну известного уральского журналиста Григория Каёты Максиму Каёте наградные документы, согласно которым его отцу присвоено звание Почетного гражданина Свердловской области (посмертно).

В 17:30 в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева, 33, конференц-зал) глава ведомства Юрий Биктуганов проведет областное родительское собрание. Традиционная встреча министра с родительским сообществом региона пройдет в формате видеоконференцсвязи. Он ответит на вопросы родителей, поступающие онлайн, а также даст ответы на запросы, поступившие в Свердловский областной родительский комитет.

Екатеринбург. Другие новости 03.09.19

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