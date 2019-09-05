5 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

05.09.2019, четверг

В 09:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) стартует объезд объектов ремонта улично-дорожной сети, который проведет замглавы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.

В 10:00 губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1). Министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов представит доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2018 году», а также расскажет об исполнении установок майского указа президента России в сфере экологии. О достижении целевых показателей федерального проекта «Чистый воздух» в городе Нижний Тагил расскажет глава муниципалитета Владислав Пинаев.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная трудоустройству и поддержке «предпенсионеров». Жители Свердловской области, которым осталось до пенсии пять лет и менее, стали активнее проходить переобучение и повышение квалификации: что дает статус «предпенсионер» и кому его нужно предъявлять? Нарушаются ли права «предпенсионеров» на рабочем месте? Какие вакансии есть на рынке труда для людей пенсионного и предпенсионного возраста? На эти и другие вопросы ответят: Ольга Шубина, заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Свердловской области; Наталия Бордюгова, заместитель департамента по труду и занятости населения Свердловской области; Сергей Крохалев, и.о. заместителя руководителя Государственной инспекции труда в Свердловской области.

В 11:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная началу сезона ХК «Автомобилист». Президент ХК «Автомобилист» Андрей Козицын, директор клуба Максим Рябков и главный тренер команды Андрей Мартемьянов расскажут о подготовке к чемпионату 2019/2020, новичках клуба и о задачах, которые стоят перед командой в новом сезоне.

В 12:00 в резиденции губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21/23, конференц-зал) глава региона Евгений Куйвашев проведет торжественную церемонию вручения премий школьникам за особые успехи, достигнутые в 2018-2019 учебном году.

В 12:00 в Уральском государственном экономическом университете (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62, ауд. 152) состоится презентация актуализированного проекта по развитию образовательного туризма в Свердловской области «Урал для школы».

В 12:30 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная миграционной политике в регионе и подведению итогов работы Управления по вопросам миграции в первом полугодии 2019 года. Начальник управления полковник полиции Ольга Петрова расскажет о миграционной ситуации в регионе, сообщит о состоянии дел по выявлению нелегалов, а также предоставит основные статистические данные, в том числе касающиеся оформления загранпаспортов.

В 13:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция руководителя Свердловскстата Елены Кутиной. Как менялись темпы строительства, объемы промышленного производства в Свердловской области за последние 100 лет: переломные моменты в жизни региона глазами статистики. Как изменилась жизнь свердловчан за это время? На эти и другие вопросы ответит спикер.

Екатеринбург. Другие новости 04.09.19

Малышевский мост перекрыли. Снова (ФОТО). / Три депутата Алапаевской думы лишились мандатов из-за недостоверных деклараций. / Избирком Екатеринбурга в четвертый раз отклонил заявку на референдум из-за ошибок в документах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»