6 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

06.09.2019, пятница

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная внедрению онлайн-касс в Свердловской области. Еще около миллиона организаций и предпринимателей в стране присоединились к использованию онлайн-касс с 1 июля 2019 года: какой объем рынка сейчас охвачен онлайн-кассами в Свердловской области? С какими трудностями столкнулся бизнес при внедрении? Как анализируются и используются данные, полученные от онлайн-касс? На эти и другие вопросы ответят: Виктор Бачурин, начальник отдела оперативного контроля управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области; Елена Артюх, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области; Людмила Карнашевская, директор межрегионального филиала «Урал Такском».

В 12:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная старту Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия», который пройдет 7 сентября – приоритетными объектами для проведения субботника станут парки, скверы, пляжи и зоны отдыха вблизи водоемов. Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов и региональный руководитель по УрФО и Свердловской области ОЭОД «Зеленая Россия» Юлия Корнеева расскажут о подготовке к Всероссийскому субботнику, огласят список мест проведения мероприятий, обсудят вопросы формирования экологического сознания.

В 13:00 в театре «Урал Опера Балет» состоится показ для СМИ премьерной оперы Джузеппе Верди «Риголетто», которая 8 сентября откроет 108-й театральный сезон. В 12:00 состоится подход к прессе постановщиков и артистов (встречать журналистов будут у служебного входа в театр).

В 14:00 в мировом судебном участке №8 Верх-Исетского района Екатеринбурга (ул. Рябинина, 29) продолжится заседание по уголовному делу Станислава Мельниченко, который обвиняется в оскорблении сотрудника пресс-группы городского УМВД Евгения Крюкова во время майских протестов в сквере у театра драмы.

Екатеринбург. Другие новости 05.09.19

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