9 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

09.09.2019, понедельник

В 12:00 в Екатеринбурге в администрации города (Ленина, 24а, зал 340) пройдет пресс-конференция главы города Александра Высокинского, который презентует журналистам официальный геопортал города Екатеринбурга.

В 14:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов Единого дня голосования. Секретарь Свердловского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия» Виктор Шептий и заместитель Секретаря Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» по работе с депутатами и депутатскими объединениями Елена Чечунова подведут итоги дня голосования в Свердловской области на выборах всех уровней, расскажут о работе предвыборного штаба, поделятся ближайшими планами партии.

Екатеринбург. Другие новости 09.09.19

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