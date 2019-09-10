10 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

10.09.2019, вторник

В 11:00 в Екатеринбурге на площадке Уральского оптико-механического завода (ул. Восточная 33Б), состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная открытию 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Директор департамента музеев министерства культуры РФ Владислав Кононов, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, генеральный директор ГМВЦ РОСИЗО Софья Грачева, генеральный директор Уральского оптико-механического завода Анатолий Слудных, первый проректор Уральского федерального университета Дмитрий Бугров, комиссар Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алиса Прудникова и куратор Основного проекта 5-й Уральской индустриальной биеннале Шаоюй Вэн расскажут об отражении главной темы биеннале в произведениях, поделятся информацией о площадках, программе, спецпроектах, участниках и авторах экспозиций, а также озвучат итоги арт-резиденций.

В 12:30 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная первым гастролям Государственного академического музыкального театра Республики Крым в Екатеринбурге. Заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, заместитель генерального директора Свердловского театра музыкальной комедии Владислав Слухаенко, директор Государственного академического музыкального театра Александр Вишневый, главный режиссер государственного академического музыкального театра Владимир Косов, главный дирижер Государственного академического музыкального театра Эльмира Мухтерем и народный артист Украины Валерий Карпов расскажут о программе гастрольного тура, поделятся информацией о наиболее ярких проектах театра, об участии в российских и международных конкурсах и фестивалях.

В 14:00 в Екатеринбурге в министерстве финансов Свердловской области (проспект Ленина, 34, 3 этаж, зеленый зал) состоится первое, вводное, заседание согласительной комиссии с муниципальными образованиями, на которой рассмотрят основные принципы формирования бюджета на 2020 год и плановый период. В заседании комиссии примут участие представители региональных и муниципальных органов власти, депутаты Заксобрания Свердловской области. По итогу заседания состоится пресс-подход заместителя губернатора – министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко и председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Законодательного собрания Свердловской области Владимира Терешкова.

В 17:00 в Екатеринбурге в резиденции полномочного представителя президента пройдет совещание, посвященное итогам единого дня голосования. В совещании, которое проведет Николай Цуканов, примут участие заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Гулягин и заместители губернаторов регионов Уральского федерального округа, отвечающих за реализацию внутренней политики.

В 18:30 в Екатеринбурге в Доме книги (ул. Антона Валека, 12) предприниматель Андрей Бриль представит книгу-проект «Русская буржуазная революция глазами очевидца», написана от лица представителя российского предпринимательского сообщества.

В 19:00 в Екатеринбурге состоится открытие большого реконструируемого двора, расположенного по адресу Луначарского, 74/Шевченко, 8 /мамина Сибиряка, 73. В открытии обновленной дворовой территории примут участие: глава Кировского района Александр Лошаков, депутаты Екатеринбургской городской Думы Михаил Матвеев и Тимофей Жуков, представители подрядной организации и жители окружающих двор домов.

Екатеринбург. Другие новости 09.09.19

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