11 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

11.09.2019, среда

В 10:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению Дня Свердловской области в рамках IV фестиваля Русского географического общества, который пройдет в московском парке «Зарядье» 19 сентября. Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана Минюрова, заместитель директора Центра развития туризма Свердловской области Надежда Шестакова и заместитель генерального директора агентства по привлечению инвестиций Свердловской области, руководитель Конгресс-бюро Татьяна Флеганова расскажут о проектах Свердловской области, которые будут представлены на фестивале РГО, огласят программу мероприятия, поделятся ожиданиями от проведения презентации.

В 10:00 во Дворце молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1) состоится церемония открытия регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Участники соревнований будут бороться за победу по 26 компетенциям, в том числе «Робототехника», «Поварское дело», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Веб-разработка», «Туризм», «Токарные работы на станках с ЧПУ». Завершится чемпионат 12 сентября.

В 10:00 в деревне Голендухино и в 13:00 в поселке Костоусово Режевского городского округа заместитель министра здравоохранения Олег Рейтблат примет участие в открытии модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Вместе с церемонией открытия ФАПов в рамках программы мероприятий в деревне Голендухино состоится акция «#ДоброВСело». Все желающие смогут попасть на прием к врачам Свердловской областной клинической больницы и Свердловского областного онкологического диспансера: гинеколога, онколога, отоларинголога, кардиолога, эндокринолога.

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийскому дню трезвости, который отмечается 11 сентября. Главный врач областной наркологической больницы Антон Поддубный, протоиерей Игорь Бачинин, начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области Дмитрий Шиловских и врио заместителя начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Дмитрий Кузнецов расскажут о мерах профилактики алкоголизма и наркомании у жителей Свердловской области, о социальных проектах, реализуемых на территории региона, в частности о конкурсе «Здоровое село – территория трезвости», представят статистику правонарушений, совершенных лицами в состоянии алкогольного/наркотического опьянения.

Екатеринбург. Другие новости 10.09.19

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