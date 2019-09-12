12 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

12.09.2019, четверг

В 10:00 заместитель генерального директора Фонда капремонта Александр Мокроусов проверит результаты реализации пилотного проекта по замене лифтов в домах повышенной этажности, в доме № 80 по ул. Степана Разина в Екатеринбурге, где установили и ввели в эксплуатацию новые подъемники с системой пожарной сигнализации. Представитель регионального оператора пояснит, какие требования пожарной безопасности предъявляются к домам повышенной этажности, расскажет о стоимости работ по проектированию и установке систем пожарной сигнализации, а также о планах замены лифтового оборудования в домах Свердловской области в ближайшие два года. Специалисты подрядной организации продемонстрируют, как работает пожарная сигнализация при возникновении возгорания в доме и как обеспечивается безопасная эвакуация жителей из лифтов при переходе подъемников в режим «Пожарная опасность».

В 11:00 глава Екатеринбурга Александр Высокинский примет участие в мероприятии, посвященном завершению модернизации телекоммуникационной сети компании «Ростелеком» в уральской столице. При участии градоначальника, а также директора Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Андрея Попова и известного гонщика Сергея Карякина произойдет протяжка оптоволоконной линии, ее сварка и переключение жилого дома, расположенного по адресу: ул. Стачек, 55, к гигабитной скорости интернета.

В 11:00 на площадке Городского центра медицинской профилактики (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 78а, литер В, конференц-зал) состоится пресс-конференция, посвященная проведению диспансеризации по новым правилам. Начальник городского управления здравоохранения Денис Демидов, главный внештатный кардиолог управления Михаил Архипов и главный внештатный эндокринолог управления Марина Кочергина поделятся статистической информацией о диспансеризации и профилактических осмотрах в текущем году, расскажут о новом порядке прохождения диспансеризации, об обследованиях, позволяющих выявить заболевания на ранних стадиях, о создании кабинетов ранней диагностики в городских поликлиниках. Участники пресс-конференции смогут первыми пройти анкетирование, направленное на выявление факторов риска развития онкологических заболеваний.

В 11:00 у ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Джержинского, 2, автопарковка у центрального входа) сделает остановку международный автопробег «Зов предков – 2019», инициированный корейскими общественными организациями стран СНГ, который следует по маршруту Москва – Ташкент – Нур-Султан – Улан-Батор – Пхеньян – Пекин – Сеул – Москва. 10 брендированных джипов стартовали из Москвы 9 июля.

В 12:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная результатам приема абитуриентов в вузы и учреждения среднего специального образования Свердловской области. Начальник отдела высшего образования и развития педагогических кадров министерства образования и молодежной политики Свердловской области Михаил Корягин, заместитель проректора по учебной работе УрФУ Елена Авраменко, ректор ЕГТИ Анна Глуханюк, проректор по учебно-методической работе и качеству образования УРГЭУ Дмитрий Карх, проректор по образовательной деятельности УрГПУ Маргарита Кусова, ответственный секретарь приемной комиссии, декан медико-профилактического факультета УГМУ Марина Уфимцева и проректор по учебной работе УрГАУ Михаил Носырев представят результаты абитуриентской кампании в вузах и учреждениях среднего специального образования области, расскажут о популярных среди молодежи специальностях и о количестве бюджетных мест в учебных заведениях в этом году.

В 12:00 в кинотеатре «Колизей» (Екатеринбург, пр. Ленина, 43) начнется симпозиум V Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Участники обсудят, чем привлекательно и проблематично технологически достижимое бессмертие и как образы бессмертия влияют на современную культуру. Модератор – политический журналист, телеведущая и продюсер Софико Шеварднадзе. Спикеры: Константин Новоселов (Национальный университет Сингапура), Тимур Сыцинь (художник, Берлин), Илья Ценципер (Tsentsiper, Москва), Алиса Прудникова – комиссар биеннале, Светлана Боринская – заведующая лабораторией анализа генома Института общей генетики РАН (Москва).

В 12:00 в оперном театре (пр. Ленина, 46а) журналистам покажут скульптуры львов, находящиеся на реставрации. О работе в мастерской расскажут художники-реставраторы и заместитель директора МКУ «Городское благоустройство» Алексей Погадаев.

В 13:30 состоится торжественное открытие спортивных площадок на территории гимназии № 37 Екатеринбурга (ул. Первомайская, 59). В мероприятии примут участие уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, глава администрации Кировского района Александр Лошаков, депутат городской думы Михаил Матвеев, начальник отдела городского департамента образования Татьяна Кудинова, директор компании Prinzip Геннадий Черных.

В 13:30 в Уральском ГУ Банка России (Екатеринбург, ул. Циолковского, 18, сбор в 13:20) состоится пресс-подход начальника управления службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Романа Игоревича Маркова по итогам семинара для представителей малого и среднего предпринимательства «Возможности привлечения финансирования для субъектов МСП посредством фондового рынка».

В 14:30 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению финала турнира по высокоточной стрельбе «Евроазиатский чемпионат по снайпингу» в Свердловской области. Председатель ДОСААФ России Александр Колмаков, председатель Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области Аркадий Воробкало, председатель ассоциации тактической стрельбы «Росснайпинг» Сергей Мазуркевич и герой России, член Российской ассоциации героев Геворк Исаханян расскажут о развитии стрелкового спорта и снайпинга в России, представят статистику по количеству спортсменов, поделятся информацией о подготовке к проведению турнира в Свердловской области, перечислят уникальные стрелковые упражнения, которые предстоит выполнить финалистам соревнований, а также обсудят роль развития стрелкового спорта в профилактике подростковой агрессии.

Екатеринбург. Другие новости 11.09.19

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