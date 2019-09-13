13 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

13.09.2019, пятница

В 09:00 на полигоне Свердловского учебного центра начнется финал турнира по высокоточной стрельбе – Евроазиатского чемпионата по снайпингу. Более 70 стрелков-высокоточников из разных регионов России выполнят 30 упражнений с движущимися мишенями, появляющимися на неизвестной для стрелка дистанции мишенями, тарелками и гонгами различного диаметра. Финалисты турнира также выполнят упражнение «Клавиши», мишени для которого выполнены в форме клавиатуры фортепиано, где необходимо поразить только черные клавиши, не попадая в белые. Максимальная дистанция стрельбы до 1200 метров. Почетным гостем соревнований станет председатель попечительского совета Ассоциации тактической стрельбы «РосСнайпинг», председатель комитета Государственной думы по обороне, президент Российской ассоциации героев, генерал-полковник, герой России Владимир Шаманов (Москва), а также председатель ДОСААФ России, генерал-полковник Александр Колмаков (Москва). Откроют турнир глава Екатеринбурга Александр Высокинский и министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

В 10:00 в Верхней Пышме на территории АО «Автотранспорт» (пр. Успенский, 129) стартует областной конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда» в номинации «Лучший водитель автобусов». В мероприятии примут участие министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, представители Уральского управления государственного автодорожного надзора и ГИБДД. Состязания водителей пройдут в три этапа: сдача экзамена на знание правил дорожного движения, маневрирование на автобусах большого и среднего класса и финальные заезды.

В 10:30 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3) на площадке «Точка кипения» состоится стратегическая сессия, посвященная разработке мер по улучшению инвестиционного климата в Свердловской области. В работе примут участие министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Даниил Мазуровский, представители автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Андрей Киреев, Андрей Дорошенко и Алексей Гольдич, представители министерств и ведомств Свердловской области, руководители и представители общественных бизнес-объединений.

В 11:00 в кинотеатре «Колизей» (Екатеринбург, пр. Ленина, 43) в рамках V Уральской индустриальной биеннале современного искусства начнет работу секция «Убедительные образы бессмертия: кто, как и зачем их создает». Докладчики: Илья Будрайтскис (МВСШЭН), Сергей Мохов (НИУ ВШЭ), Евгений Кучинов (PopPhilosophy), Елизавета Павлычева (ЦВЗ «Манеж). Участники обсудят системы образов, связанные с бессмертием и представленные в поп-культуре: мессианские культы, бессмертие в «Звездных войнах», анархо-утопии 1920-х годов и образы смерти в работах петербургских художников.

В 11:00 в музейно-выставочном комплексе Уральского федерального университета (Екатеринбург, ул. Мира, 19) откроется выставка летающих записок – более 200 экспонатов прислали учащиеся и учителя со всей России. Кроме записок на выставке можно будет увидеть предметы, которые помогали передавать записки в 70-е, 90-е и двухтысячные годы. Экспозиция будет открыта с 13 по 25 сентября.

В 12:00 в Уральском федеральном университете (Екатеринбург, ул. Мира, 19, актовый зал, предварительная регистрация здесь) состоится публичная лекция о sp2-углероде Константина Новоселова, лауреата Нобелевской премии по физике 2010 года, уроженца Нижнего Тагила. Он расскажет о старинных манускриптах, простых карандашах и графене.

В 12:30 начнется осмотр хода строительства культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» (Екатеринбург, ул. Вайнера, 11). Участники пресс-тура: Алексей Богданов – заместитель гендиректора Государственного Эрмитажа; Никита Корытин – директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств; Дмитрий Хватов – первый заместитель директора АО «Корпорация «Атомстройкомплекс»; Алексей Бирюлин – замглавы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования.

В 14:00 в мировом судебном участке №8 Верх-Исетского района Екатеринбурга (ул. Рябинина, 29) продолжится заседание по уголовному делу Станислава Мельниченко, который обвиняется в оскорблении сотрудника пресс-группы городского УМВД Евгения Крюкова во время майских протестов в сквере у театра драмы.

В 14:30 в Екатеринбургском государственном цирке (ул. 8 Марта, 43) начнется торжественная встреча с медиасообществом Урала, приуроченная к началу нового сезона. В программе: 15:00 – цирковое шоу нового сезона (I отделение); 15:40 – пресс-конференция, на которой заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, директор цирка Тамара Бортникова, руководитель программы «Белые львы Африки» Надежда Сквирская, руководитель акробатического ансамбля Алексей Майоров представят планы по дальнейшему развитию, поделятся информацией о предстоящих гастролях цирковых артистов, расскажут о новой политике администрации цирка по работе с представителями СМИ; 16:20 – фуршет для прессы.

В 15:00 в Доме кино (Екатеринбург, ул. Луначарского, 137) состоится церемония закрытия IX Открытого фестиваля-конкурса социальной рекламы «Выбери жизнь». Планируется, что участие в мероприятии примут заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, генеральный директор Инновационного культурного центра Николай Михайлов. Пресс-подход состоится в 14:30.

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