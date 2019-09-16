16 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

16.09.2019, понедельник

В 09:10 в мировом судебном участке №8 Верх-Исетского района Екатеринбурга (ул. Рябинина, 29) состоится оглашение приговора Станиславу Мельниченко, который обвиняется в оскорблении сотрудника пресс-группы городского УМВД Евгения Крюкова во время майских протестов в сквере у театра драмы.

Губернатор Евгений Куйвашев и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев примут участие в церемонии закладки камня в основание Центра развития бокса в Каменске-Уральском. Также в ходе рабочего визита в муниципалитет губернатор осмотрит стройплощадку средней школы в жилом районе Южном. Автобус для аккредитованных представителей СМИ отправится в 09:30 от резиденции губернатора (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23).

В 10:30 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус А, 4 этаж, зал № 7А) состоится оглашение приговора по делу пожилого уральца, обвиняемого в убийстве двух человек. Преступление было совершено 15 декабря 2018 года в Невьянске.По версии следствия, 78-летний житель Невьянска расправился с бывшей снохой и ее братом. Судья Андрей Минеев.

В 11:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 3 этаж, у баннера возле кабинета пресс-службы) состоится брифинг заместителя главы города по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимира Гейко, посвященный началу отопительного сезона. Все ли объекты Екатеринбурга готовы к пуску тепла? Когда появится тепло в центре города и на его окраинах? Куда обращаться в случае возникновения аварийных ситуаций при подключении отопления? На эти и другие вопросы ответит спикер.

В 15:00 в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 11, к. 144) состоится встреча полномочного представителя с участниками и тренерами Чемпионата мира по дзюдо, который прошел в Токио с 25 августа по 1 сентября. Все призеры этого чемпионата являются представителями Уральского федерального округа. Среди них Наталья Кузютина, завоевавшая серебро, Денис Ярцев – обладатель бронзовой медали в одной из самых конкурентных категорий до 73 кг, серебряный призер Нияз Ильясов, представляющий Свердловскую область.

Екатеринбург. Другие новости 13.09.19

В Екатеринбурге вооруженный мужчина в сигнальном жилете пытался ограбить банк. / В Екатеринбурге обсудили, какой Апокалипсис – Энгельса или патриарха Кирилла – подходит для XXI века (ФОТО). / В выходные в «Гринвиче» и «Пассаже» можно будет сходить в кино за 129 рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»