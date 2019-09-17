17 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

17.09.2019, вторник

В 09:30 на Свердловской киностудии (Екатеринбург, пр. Ленина, 50Ж) состоится пресс-завтрак, посвященный старту интерактивного проекта от ростовской креативной студии Р-АРТ (ГК «ДонЭкспоцентр») «Валентин Серов. Свет и тени» с последующим посещением выставки и просмотром мультимедийного фильма. Модератор мероприятия: директор креативной студии Р-АРТ Александр Иванов.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний комиссий, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 10:00 в Нижнем Тагиле начнется пресс-тур, посвященный досрочному завершению капитального ремонта в 45 многоквартирных домах (сбор у здания администрации города, ул. Пархоменко, 1а). Заместитель генерального директора Фонда капремонта Александр Мокроусов оценит результаты проделанной работы.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция директора Екатеринбургского зоопарка Светланы Прилепиной. Екатеринбургский зоопарк подготовил специальные угощения для подопечных и сюрпризы для горожан к 89-му дню рождения: какие нововведения появятся в жизни зоопарка? Как прошел первый год жизни единственного на Урале орангутана Захара? На эти и другие вопросы ответит спикер.

В 11:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2, павильон № 2) министр промышленности и науки Сергей Пересторонин примет участие в открытии недели отраслевых выставок Grand Expo Ural 2019. Проект объединит четыре специализированные выставки: Lesprom-Ural Professional, «Экспомебель-Урал», Aquaprom-Ural, «Утилизация». Ожидается участие порядка 300 компаний из 10 стран.

В 12:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2) состоится торжественная церемония открытия IX Межрегиональной агропромышленной выставки УрФО, XX специализированной выставки «Агропромышленный форум» и III Гастрономического фестиваля «ЕврАзия-Фест». В церемонии открытия выставки примут участие полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова, врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. На площадке будут представлены коллективные экспозиции шести регионов, входящих в состав УрФО. В 14:30 в конгресс-центре начнется заседание совета при полномочном представителе президента РФ в УрФО о реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК» и федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Каждые 15 минут для посетителей будет курсировать бесплатный автобус от остановки «Станция метро Ботаническая» до выставочного центра и обратно.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний комиссий, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 14:00 начнется пресс-тур по школам Екатеринбурга (отъезд от здания администрации города, пр. Ленина, 24а). Спикеры: председатель комитета по строительству администрации Екатеринбурга Николай Сметанин и начальник производственно-технического отдела управления капитального строительства Александр Бочаров. В маршруте пресс-тура школы в микрорайонах Солнечный, Академический и Краснолесья. Кроме того, спикеры прокомментируют планы строительства ряда образовательных учреждений в городе.

В 15:00 в Екатеринбурге в Храме-на-Крови (ул. Царская, 10) начнется благодарственный молебен в честь празднования иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина». Затем пройдет церемония освящения пожарно-спасательной техники. В праздничных мероприятиях примут участие подразделения Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона, а также курсанты Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России.

В 17:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. К. Цеткин, 1) состоится заседание Экспертного клуба Екатеринбурга на тему «Смыслы и коды Екатеринбурга: как сделать город привлекательным и комфортным для жителей и туристов?".

В 17:00 в библиотечном центре «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193) врач-невролог, руководитель центра когнитивных технологий Елена Шаронова выступит с лекцией «Что такое деменция и как с ней бороться». Она расскажет о ранних признаках когнитивных нарушений у взрослых и путях их преодоления.

Екатеринбург. Другие новости 16.09.19

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