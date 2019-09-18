18 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

18.09.2019, среда

В 10:00 губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1). Основным вопросом станет готовность жилищно-коммунального комплекса региона к отопительному сезону 2019/2020 года. С докладами выступят министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов, директор департамента государственного жилищного и строительного надзора региона Алексей Россолов. О готовности жилищно-коммунального хозяйства Серовского городского округа к проведению отопительного сезона расскажет глава Василий Сизиков. После заседания в пресс-холле на втором этаже состоится брифинг для СМИ. На вопросы журналистов о готовности жилищно-коммунального комплекса Свердловской области к отопительному сезону ответит Николай Смирнов.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится совместное заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью и постоянной комиссии по муниципальной собственности. Депутаты и представители администрации города рассмотрят вопрос «О деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени В.В. Маяковского».

В 10:30 в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области (пер. Отдельный, 3, 4 этаж) состоится пресс-подход с участием научного сотрудника Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Натальи Денисовой и начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Натальи Моисеевой. Они расскажут о федеральном проекте «Укрепление общественного здоровья» – Свердловская область вошла в пятёрку пилотных территорий, которые будут апробировать систему анкетирования и исследования качества питания населения, в том числе детей.

В 10:45 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) начнется внеочередное заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. Депутаты и представители администрации города рассмотрят вопрос «О проекте решения Екатеринбургской городской Думы «О назначении опроса граждан в муниципальном образовании «город Екатеринбург».

В 11:00 в Екатеринбурге в сквере Петра и Февронии, напротив Храма-на-Крови, православный режиссер Сергий Алиев даст пресс-конференцию, на которой расскажет, о чем он собирается общаться с артистом Сергеем Шнуровым, запишет открытое обращение к певцу и ответит на вопросы журналистов.

В 11:20 в МБОУ СОШ № 1 Екатеринбурга (Верх-Исетский бульвар, 23) состоится пресс-брифинг, посвященный реализации и развитию проекта «Разговор о правильном питании». В качестве приглашенных спикеров выступят: заместитель главы города по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов, депутат гордумы Елена Дерягина, заместитель начальника городского управления здравоохранения Лариса Рожкова, автор программы, старший научный сотрудник Института возрастной физиологии РАО (Москва) Александра Макеева, руководитель управления маркетинговых коммуникаций ООО «Нестле Россия» Светлана Смолина. Также журналистам покажут двухэтажный комбинат питания – один из крупнейших в стране, шеф-повар программы проведет открытый кулинарный мастер-класс для учеников по приготовлению фруктового десерта.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится совместное заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению и постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике. Депутаты и представители администрации города рассмотрят вопрос «О перспективах развития муниципально-частного партнерства в социальной сфере муниципального образования «город Екатеринбург».

В 14:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120) состоится оглашение приговора по делу о серии разбойных нападений, убийстве пенсионерки, изнасиловании и убийстве ребенка в Каменске-Уральском. Судья Павел Неретин.

Екатеринбург. Другие новости 17.09.19

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