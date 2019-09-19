19 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

19.09.2019, четверг

В 10:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус А, 4 этаж, зал № 7А) начнется процесс по делу бывшего судьи Арбитражного суда Свердловской области Олега Гаврюшина. Органами предварительного следствия Гаврюшин обвиняется в покушении на получение взятки (ч.3 ст. 30, ч.6 ст. 290 УК РФ). Судья Павел Неретин.

В 11:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится на внеочередное выездное заседание постоянная комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, которое пройдет в микрорайоне Солнечном (ул. Счастливая, 14, напротив ледовой арены). С докладом «О принципах формирования качественной городской среды на примере комплексной застройки микрорайона Солнечный» перед депутатами и представителями городской администрации выступит Сергей Мямин – первый заместитель гендректора ООО «Генеральный застройщик района Солнечный».

В 11:30 в Музее наивного искусства (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 18) начнется пресс-показ выставки-конкурса художников-любителей и мастеров декоративно-прикладного творчества Уральского и Приволжского федерального округов «Салют Победы» – региональный этап всероссийского фестиваля. Работы лауреатов будут выставлены в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве. Учредителем фестиваля является Министерство культуры РФ.

В 13:00 на базе КДЦ «Охрана здоровья матери и ребенка» (Екатеринбург, ул. Флотская, 52) пройдет пресс-конференция, посвященная старту проекта по обучению медицинских работников взаимодействию с женщинами в ситуации утраты ребенка во время беременности, в родах или вскоре после рождения.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание рабочей группы по совершенствованию форм непосредственного участия граждан в осуществлении местного самоуправления для разработки проектов соответствующих нормативных актов. На заседании будет избран председатель рабочей группы, расширен ее состав и утвержден план работ.

В 14:00 в бизнес-центре Summit (ул. 8 Марта, 51, конференц-зал) состоится расширенное совещание с руководителями и специалистами по молодежной политике Екатеринбурга «Система 20-30: от коммуникаций к партнерству». В мероприятии примут участие депутаты городской думы. На совещании выступят представители муниципальных учреждений, молодежных организаций и объединений, а также организаций высшего и профессионального образования.

В 16:00 в здании правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, цокольный этаж) состоятся торжества, посвященные 20-летнему юбилею Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области. В мероприятии примут участие глава Екатеринбурга Александр Высокинский, заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова, заместитель председателя заксобрания Виктор Якимов, председатель городской думы Игорь Володин, руководители контрольно-надзорных органов, консулы иностранных государств. В рамках церемонии пройдет вручение наград губернатора Свердловской области, Законодательного собрания Свердловской области и администрации Екатеринбурга.

Екатеринбург. Другие новости 18.09.19

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