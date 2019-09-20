20 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

20.09.2019, пятница

В 11:00 в ИЦ Architector (Екатеринбург, ул. Малышева, 8, библиотека) состоится пресс-конференция, посвященная профессиональной региональной интерьерной премии «I-Design Awards 2019: лучшие дизайнеры и интерьеры». Модератор Александр Цариков. Премия призвана представить лучшие достижения в области частной архитектуры и дизайна в Уральском округе, в конкурсе участвуют более 250 работ.

В 13:30 в главном учебном корпусе УрФУ (Екатеринбург, ул. Мира, 19) состоится встреча с боксером Роем Джонсом, обладателем золотых поясов в среднем, суперсреднем, тяжелом и супертяжелом весе. Чемпион мира и олимпийский призер встретится с журналистами, а затем пообщается со студентами и сотрудниками УрФУ в формате автограф-сессии.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание рабочей группы по строительству храма святой Екатерины.

В 15:00 в главном учебном корпусе УрГПУ, в музее «Шурави» (пр. Космонавтов 26, 3 этаж) состоится торжественное открытие экспозиции по материалам Народного музея города Крагуевац (Сербия). Тема фотовыставки – «Культура детства в сербских народных обрядах и праздниках». В церемонии открытия примут участие: Станислава Разумовская – куратор проекта, кандидат философских наук, переводчик сербского языка, представитель СОООИВВК «Арсенал» в Белграде (Сербия); Наталья Логинова – Директор музея «Шурави», соорганизатор выставки; Евгений Мишунин – руководитель проекта «Урало-Балканская арт-экспедиция», председатель СОООИВВК «Арсенал»; Игорь Родобольский – директор Государственного автономного учреждения Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания», герой России; Владислав Середа – руководитель Центра гражданско-патриотического воспитания УрГПУ; представители Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

В 18:30 в ЖК «Макаровский» состоится открытие спортивного сезона в фитнес-клубе Gold`S Gym (Олимпийская набережная, 9). С торжественной речью выступят руководитель девелоперских проектов «УГМК Застройщик» Евгений Мордовин, директор хоккейного клуба «Автомобилист» и баскетбольного клуба УГМК Максим Рябков, управляющий партнер фитнес-клуба Олег Барашков. Оценить фитнес-клуб приглашены игроки хоккейного клуба «Автомобилист» и баскетбольного клуба УГМК. С 7:00 до 23:00 на территории Gold`S Gym будут проходить открытые тренировки, презентация программ и розыгрыш призов.

Екатеринбург. Другие новости 19.09.19

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