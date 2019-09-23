23 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

23.09.2019, понедельник

Уральское ГУ Банка России совместно с кредитными организациями с 23 по 27 сентября проводит акцию по приему монет от населения. Каждый желающий может обратиться в офисы банков и бесплатно сдать или обменять мелочь на банкноты. За часть сдаваемой мелочи в некоторых кредитных организациях можно получить памятные монеты.

В 10:00 в Центре международной торговли Екатеринбурга (ул. Куйбышева, 44д) начнется IV конгресс Союза педиатров России «Фармакотерапия и диетология в педиатрии». Одной из ключевых тем форума станет вакцинация, в частности речь пойдет об иммунизации против ротавирусной и пневмококковой инфекциях и против вируса папилломы человека. С докладами по теме эффективности, безопасности и результатах вакцинации в России и в мире выступят федеральные и региональные эксперты. Мероприятие завершится 24 сентября.

В 11:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная конференции «Безопасность – стратегия и тактика для промышленных регионов». Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, член экспертного совета при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, соорганизатор Всероссийского конгресса «Промышленная экология регионов» Юлия Корнеева, член совета по вопросам АПК при Совете Федерации, соорганизатор Всероссийского конгресса «Промышленная экология регионов», президент форума «РосПромЭко» Николай Чуркин, доктор архитектуры, академик Российской академии архитектуры и строительных наук Андрей Боков расскажут о программе конференции и основных проблемах, которые предстоит рассмотреть в рамках пленарного заседания и круглых столов.

В 12:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная началу отопительного сезона в Свердловской области в 2019 году. Первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов, директор Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Георгий Козлов, директор Свердловского предприятия магистральных электрических сетей – филиала ПАО «ФСК-ЕЭС» Валерий Мацкевич, генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов, заместитель директора по тепловым сетям Свердловского филиала ПАО «Т Плюс» Андрей Шмельков расскажут о готовности жилого фонда к началу отопительного сезона, обозначат сроки начала отопительного сезона в многоквартирных домах и социальных объектах Свердловской области, предоставят информацию о самых масштабных проведенных ремонтных работах.

Екатеринбург. Другие новости 22.09.19

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