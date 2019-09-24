24 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

24.09.2019, вторник

В Верхотурье начнется празднование в честь перенесения мощей святого Симеона. Праздничные богослужения пройдут в Меркушино и Верхотурье. Возглавит их митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

В 09:00 в Екатеринбурге в БЦ «Палладиум» (ул. Хохрякова, 9, конференц-зал, начало регистрации в 8:30) начнется II Международная научно-практическая конференция «Промышленное применение беспилотных летательных и подводных аппаратов – 2019». Программа включает в себя шесть тематических блоков, посвященных применению беспилотной техники для решения производственных задач в разных сферах, а также демонстрацию работы промышленных моделей беспилотников на полигоне DJI. 25 сентября пройдет демонстрация возможностей беспилотных систем в промышленности на полигоне под открытым небом.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится очередное заседание. В числе прочих будет рассмотрен вопрос «О назначении опроса граждан в муниципальном образовании «город Екатеринбург».

В 10:00 ЕМУП «Спецавтобаза» запустит мусороперегрузочную станцию на базе полигона «Широкореченский» (ул. Суходольская, 300). В мероприятии примут участие и.о. директора ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова и главный инженер ЕМУП «Спецавтобаза» Дмитрий Осокин, которые подробнее расскажут об изменениях в логистической схеме обращения с ТКО в Екатеринбурге и принципах работы мусороперегрузочной станции. К участию также приглашены специалисты администрации города Екатеринбурга.

В 12:00 в школе № 55 Екатеринбурга (поселок Совхозный, улица Городская, 2б) состоится официальное открытие центров «Точка роста», которые создаются на базе сельских школ или отдаленных городских территорий в рамках национального проекта «Образование». В мероприятии примут участие заместитель главы города по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов, начальник городского департамента образования Екатерина Сибирцева.

В 15:30 в ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2) при участии РИЦ ТАСС-Урал состоится круглый стол «Безопасность социальной и информационной среды». Член экспертного совета при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, соорганизатор Всероссийского конгресса «Промышленная экология регионов» Юлия Корнеева, заместитель начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (Государственный инспектор Свердловской области по пожарному надзору) Руслан Артемьев, начальник научно-исследовательской части УрГАХУ, кандидат архитектуры, член Союза архитекторов России, член Межведомственной комиссии Свердловской области по реализации программы «Формирование комфортной городской среды» Екатерина Витюк, доктор экономических, медицинских наук, профессор, действительный член РАЕН, президент национального проекта «Здоровье нации» Дмитрий Еделев, заместитель директора по учебной деятельности, учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ 106 (Екатеринбург) Ольга Плотникова, заместитель директора по учебной деятельности, педагог-психолог МАОУ СОШ № 106 (Екатеринбург) Ирина Соколова, психолог, руководитель школы безопасности «Стоп-угроза» (Екатеринбург), стипендиат благотворительного фонда Владимира Потанина, эксперт по безопасности, член Свердловского областного родительского комитета, участник просветительского проекта «Школа неравнодушных родителей» Елизавета Аверкиева, представитель правительства Республики Дагестан в Свердловской области Гаджи Абдулкаримов рассмотрят вопросы безопасности социальной и информационной среды для детей и юношества; проблемы правопорядка и безопасности школьных и дошкольных учреждений и мест массового пребывания детей; вопросы пожарной безопасности; требования к качеству школьной формы и безопасности детского питания в образовательных учреждениях. Кроме того, будут рассмотрены проблемы безопасного уровня школьной нагрузки на учащихся, особенности социальной информационной среды, культуры межнационального общения школьников и формирования экологического сознания у детей.

В 17:00 в конгресс-центре Екатеринбурга (бульвар Экспо, 2) губернатор Евгений Куйвашев и генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова, президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто откроют Российский национальный конгресс кардиологов. В рамках открытия пройдет награждение лауреатов премий Российского кардиологического общества и победителей конкурса молодых ученых.

Екатеринбург. Другие новости 23.09.19

Уральские энергетики отчитались о том, как идет запуск тепла. / «900 тысяч рублей за укладку асфальта в лужи» – в поселке Мартюш проводят благоустройство (ФОТО, ВИДЕО). / Горожан ждут «неудобства» из-за очередных масштабных планов по благоустройству. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»