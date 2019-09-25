25 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

25.09.2019, среда

В 09:00 в Верхотурье в Крестовоздвиженском соборе Свято-Николаевского мужского монастыря города митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл проведет божественную литургию в честь Симеона Верхотурского. По окончании литургии пройдет крестный ход вокруг храма и награждение участников Симеоновского 19-дневного крестного хода. Затем состоится пресс-подход награжденных и паломников из разных регионов России и пресс-подход главы митрополии и представителя Фонда святой Екатерины.

В 10:00 в Ельцин-центре (ул. Бориса Ельцина, 3, 3 этаж, медиазал) начнется конференция «Исторические вызовы и экономическое развитие России». Ее организаторами выступают Институт истории и археологии Уральского отделения РАН (Екатеринбург), Институт российской истории РАН (Москва) и Научный совет РАН по экономической истории. В течение двух дней историки будут обсуждать проблемы, имеющие фундаментальное значение для понимания логики экономического развития России. В их числе – специфика российских модернизаций, выбор стратегий развития в имперский и советский исторические периоды, преемственность и разрывы в экономической политике; история промышленности, аграрного хозяйства, транспорта, финансовых систем, экспорта и импорта, динамика уровня жизни населения. В программе – более 100 докладов ученых, представляющих ведущие научные центры России от Москвы до Новосибирска и Владивостока, а также университеты США, Италии, Испании, Кореи и других стран.

В 10:00 в ТРЦ «Радуга-парк» (Екатеринбург, ул. Репина, 94) состоятся пожарно-тактические учения, в ходе которых будут отработаны действия администрации объекта и пожарных. По легенде учения пожар произойдет в кафе детского центра «Радуга Лэнд» на втором этаже здания. Для ликвидации условного пожара будут задействованы силы и средства 60-го отряда федеральной противопожарной службы в количестве двух единиц техники.

В 11:00 в Уральском государственном педагогическом университете (Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26) начнется работа Бажовского съезда краеведов. Он соберет более 300 экспертов-историков из Челябинской и Тюменской областей, Пермского и Алтайского краев, Москвы, Республики Башкортостан. Планируется, что участие в мероприятии примут представители министерства культуры Свердловской области, регионального министерства образования и молодежной политики. 26 сентября мероприятия пройдут в Сысерти, Полевском, Арамили.

В 12:00 от здания Администрации города Екатеринбурга отправится автобус для журналистов на IV Чемпионат по банному мастерству «Парильщик года». На чемпионат прибудут профессионалы банного дела со всей территории РФ. Организаторы мероприятия подготовили медиа-шоу-рум, где продемонстрируют приемы профессиональных банных спортсменов и расскажут об особенностях этого вида спорта. В 14:00 состоится церемония официального открытия соревнований.

В 14:00 в Свердловской государственной филармонии начнется презентация филармонического сезона, в которой примет участие заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и другие официальные лица. На мероприятии будет представлена система MobileConnect, позволяющая слабослышащим людям посещать филармонические концерты.

В 15:00 на площадке Березовского завода автоприцепов (Березовский, ул. Клары Цеткин, 69) состоится открытие цеха рам и кузовов, а также презентация инновационного полуприцепа-суперломовоза. В мероприятии примут участие министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, а также представители нескольких десятков промышленных предприятий страны.

Екатеринбург. Другие новости 24.09.19

«Ушли живыми», – общественники рассказали о закрытой встрече с губернатором. / Женщине-инвалиду вернули квартиру, которую отобрали «черные» риелторы. / В екатеринбургском штабе Навального сменился руководитель. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»