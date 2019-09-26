26 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

26.09.2019, четверг

В 09:00 активисты партпроекта ЕР «Безопасные дороги» совместно с минтрансом Свердловской области и управлением автомобильных дорог начнут рейд по проверке качества и сроков выполнения работ по ремонту дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (сбор в Управлении автомобильных дорог, ул. Луначарского 203). Объекты: подъезд к Ново-Свердловской нефтебазе от км 2+230; а/д подъезд к д. Большое Седельниково на участке км 4+500. Спикер: Виталий Крупин, руководитель проекта «Единой России» «Безопасные дороги».

В 10:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус, этаж, зал) пройдет допрос свидетелей по делу бывшего судьи Арбитражного суда Свердловской области Олега Гаврюшина. Органами предварительного следствия Гаврюшин обвиняется в покушении на получение взятки (ч.3 ст. 30, ч.6 ст. 290 УК РФ). Судья Павел Неретин.

В 10:00 в отеле Angelo (Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 55а) начнет работу XI Уральский форум по недвижимости. В зале Topaz (2 этаж) в 10:00 пройдет пленарное заседание «Перспективы развития рынка недвижимости. Эскроу – первые итоги». В 12:30 зале Emerald (2 этаж) состоится пресс-конференция «Первые итоги работы по эскроу» с участием представителей банков, застройщиков и риэлторов.

В 11:00 члены комиссии гордумы Екатеринбурга по социальной защите и здравоохранению посетят детский санаторий «Изоплит» (ул. Фабричная, 1а, отъезд в 10:00 от здания администрации города). Цель выезда – изучение вопроса о работе санатория финансировании его деятельности.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная новым мерам поддержки военнослужащих по контракту. Министерство обороны РФ с сентября запустило новые инструменты по повышению привлекательности службы по контракту: доходы служащих выросли почти в два раза, льготы увеличились. Как эти меры повлияли на приток контрактников? Кто и куда сегодня идет служить? На эти и другие вопросы ответят: Владимир Бойченко, начальник пункта отбора на военную службу по контракту; Ольга Мохова, офицер по тестированию и военно-профессиональной подготовке пункта отбора на военную службу по контракту.

В 11:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная уборочной кампании в Свердловской области. Начальник отдела растениеводства министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Александр Галицких, начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Уральского УГМС Людмила Саваринюк и декан факультета агротехнологий и землеустройства Уральского государственного аграрного университета, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Михаил Карпухин расскажут о ходе уборочной кампании в регионе: о влиянии погодных и климатических условий на урожайность, о научных разработках, мерах импортозамещения и мерах по сохранению плодородия; а также дадут прогноз погоды на ближайшие дни.

В 12:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов года работы Александра Высокинского в должности главы города. Александр Высокинский назовет основные показатели развития города: развитие экономики, доходы бюджета города, благоустройство, ремонт дорог, образование (геопортал), даст оценку главных достижений за истекший год, поделится планами городских властей на ближайшее будущее, а также расскажет о ходе подготовки города к проведению Универсиады-2023. Во время пресс-конференции состоится подписание трехстороннего соглашения об общественном контроле в ходе реконструкции парка Зеленая Роща между администрацией Екатеринбурга в лице Александра Высокинского, акционерным обществом «Свердловскавтодор» в лице генерального директора Владимира Тюменцева, и региональной общественной организации Свердловской области «Защита природы», в лице президента Юрия Камаева.

Екатеринбург. Другие новости 25.09.19

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