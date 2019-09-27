27 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

27.09.2019, пятница

В 09:00 в Историческом сквере Екатеринбурга пройдет массовая кардиозарядка для горожан с участием волонтеров, студентов и сотрудников Свердловского областного медицинского колледжа. С 10:00 до 18:00 все желающие смогут пройти диагностические исследования в мобильном диагностическом комплексе областного медколледжа (измерение давления, пульсоксиметрия, проверка содержания сахара в крови и другие диагностические исследования), анонимное экспресс-тестирование в мобильном пункте консультирования и тестирования на ВИЧ-инфекции Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИД, сделать флюорографию в передвижном флюорографе противотуберкулезного диспансера.

В 09:00 начнется выездная выборочная проверка качества ремонта, проведенного в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Специалисты ФКУ «Росдортехнологии» проведут независимую экспертизу автодороги по улице Куйбышева от улицы Белинского до Восточной (перекресток с Мамина-Сибиряка). В мероприятии примут участие заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев, представители администрации Екатеринбурга. По итогам проверки состоится совещание (Екатеринбург, ул. Луначарского, к. 701).

В 10:00 и.о. губернатора Алексей Орлов проведет заседание правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1), главной темой которого станет ход заготовки кормов и уборки урожая. С докладами выступят министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Дмитрий Дегтярев, директор ООО «Ямовский» Владимир Сысоев и директор ООО «Картофель» Игорь Картузов.

В 10:30 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 326) состоится брифинг председателя горизбиркома Вадима Антошина о ходе подготовки опроса горожан о месте строительства собора святой Екатерины. Он расскажет о принятых на первом в качестве органа по проведению опроса граждан решениях заседании и ответит на вопросы журналистов.

В 10:30 в Свердловской областной библиотеке для детей и юношества им. В. Крапивина (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8, 2 этаж, малый зал) состоится пресс-конференция, организованная пресс-центром информационного агентства «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге, посвященная Дню чтения. Пять тысяч мероприятий о книгах пройдут по всей Свердловской области в День чтения 27 сентября: встречи с писателями, стендап-вечер пенсионеров, громкие чтения всей семьей. Какие книги предлагают к прочтению библиотеки? Что можно предпринять в День чтения, чтобы внести вклад в пополнение библиотек в селах и деревнях региона? Какие книги современных авторов рекомендуют специалисты и писатели? На эти и другие вопросы ответят: Галина Головина, и.о. министра культуры Свердловской области; Игорь Мороков, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области; Ольга Кузнецова, директор Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им. В. П. Крапивина; Юлия Кузнецова, писатель (Москва); Дмитрий Гасин, поэт и книжный обозреватель (Москва). Регламент мероприятия: с 10:00 до 10:30 – торжественное открытие Дня чтения, читальный зал библиотеки (2 этаж); с 10:30 до 11:15 – пресс-конференция.

В 11:00 в Кировском районном суде Екатеринбурга (ул. Бажова, 31а, зал № 204) состоится судебное заседание по делу Михаила Шилиманова, обвиняемого в мошенничестве при строительстве коттеджного поселка «Бухта Квинс». Судья Крестина Упорова.

В 11:00 в пресс-центре УрФУ (Екатеринбург, пр. Ленина, 51) состоится пресс-конференция, на которой студенты, преподаватели и делегации из других вузов обсудят проблемы и перспективы молодежного туризма на Урале. Событие также. В 11:30 состоится открытие регионального Welcome-центра – студенческого туристического кластера, мероприятие посетит координатор федеральной сети Welcome-центров Ксения Ванеева.

С 13:50 до 14:30 для студентов будут организованы активности в холле Демидовского зала. Представители студенческих туристических организаций научат раздельному сбору мусора, проведут викторины на знание географии Урала, мастер-классы, розыгрыши подарков, будут работать фотозоны. Во внутреннем дворе университета на пр. Ленина, 51, будет работать фуд-корт. В 16:00 начнет работу мини-лекторий, где спикеры в 15-20-минутном формате поговорят со слушателями на тему туризма.

В 11:00 в Екатеринбурге в рамках Дня чтения в библиотеке № 17 (пр. Ленина, 70) и в Городском библиотечном информационном центре (ул. А. Валека, 12) стартует традиционный чемпионат по чтению вслух «Лига глотателей текста». Участникам предстоит читать вслух незнакомый текст на скорость и при этом продемонстрировать выразительность чтения. В 13:00 в библиотеке № 17 (пр. Ленина, 70) можно будет пообщаться с Оксаной Маклаковой, журналистом, телеведущей, главным редактором екатеринбургского городского портала Е1.ru. В 18:00 в Городском библиотечном информационном центре (ул. А. Валека, 12) пройдет public-talk: рэп-исполнитель Наум Блик расскажет о книгах, которые повлияли на его судьбу и творчество, о секретах создания рэп-композиций по мотивам произведений русской классической литературы, о своем отношении к слову и тексту. Библиотечный центр «Екатеринбург» (ул. М. Сибиряка, 193) рассмотрит детектив как жанр, послуживший отправной точкой для зарождения других видов искусства. Культурно-познавательная программа «Овсянка, сэр!» включит квест для детей «Школа детективов», познавательные лекции и встречи и музыкальный концерт.

В 11:00 в Новомариинское водохранилище (городской округ Ревда) будут выпущены 10 тысяч мальков толстолобика. В акции по зарыблению водоема примет участие министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, директор ОАО «СУМЗ» Багир Абдулазизов и глава городского округа Ревда Ирина Тейшева.

В 17:00 в ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2) состоится торжественное мероприятие, посвященное 20-летию благотворительного фонда «Дети России». Юбиляров поздравит и.о. губернатора Алексей Орлов.

В 19:00 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3) стартует цикл дискуссий «Без предрассудков. Экологическое отчаяние. Как преодолеть климатический кризис и перейти к осознанности?». Спикеры: Владимир Шведов, заместитель главного редактора портала «Такие дела», руководитель проекта «Пластик, уходи»; Ирина Власова-Скипор, медиакоординатор Greenpeace Россия; Иван Лебедев, психолог центра «Точка». Модератор – Оксана Маклакова.

Екатеринбург. Другие новости 26.09.19

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