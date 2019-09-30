30 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

30.09.2019, понедельник

В 11:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная популяризации раздельного сбора отходов и проведению семейных экопросветительских праздников «Экодвор» в Екатеринбурге. Заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Егор Свалов, региональный руководитель отдела внешних связей и коммуникаций «Кока-Кола Хелленик» по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку Марина Мокина, ведущий специалист по корпоративной культуре и связям с общественностью отдела маркетинга ЕМУП «Спецавтобаза» Ксения Киреева, региональный представитель всероссийского проекта «Экодвор» в Свердловской области Марк Кокорин и пресс-секретарь молодежного экологического движения «Делай!" Мария Осинцева расскажут о реализации раздельного сбора мусора, поделятся опытом проведения семейных экологопросветительских праздников «Экодвор» в Екатеринбурге и некоторых городах Свердловской области. Команда движения «Делай» выиграла грант Росмолодежи на проведение новой серии праздников «Экодвор» и приглашает все заинтересованные стороны к участию в проекте.

В 11:30 в Екатеринбурге (ул. Военная, 19) состоится открытие памятника военнослужащим и сотрудникам Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации, погибшим при выполнении воинского и служебного долга. Мероприятие приурочено к Дню сил специального назначения. В торжественной церемонии примет участие командующий Уральским округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Александр Попов. В рамках торжественного открытия мемориала пройдет выставка техники и вооружения спецподразделений Росгвардии, а также показательные выступления ОМОН (Екатеринбург) Управления Росгвардии по Свердловской области.

В 17:00 в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, 15 этаж) состоится брифинг по итогам работы оргкомитета VI Международного форума и выставки высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia и Всемирного дня городов – 2019, которые пройдут в Екатеринбурге с 29 октября по 1 ноября. Планируется, что участие в брифинге примут первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, заместитель председателя оргкомитета 100+ Forum Russia Аркадий Чернецкий; министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков; глава Екатеринбурга Александр Высокинский; исполнительный директор СРО Ассоциации строителей Урала, руководитель рабочей группы по организации 100+ Forum Russia и Всемирного дня городов Вера Белоус.

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