1 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

01.10.2019, вторник

В 11:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная началу осенней призывной кампании в Свердловской области. Начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО генерал-майор Александр Линьков, военный комиссар Свердловской области генерал-майор Игорь Лямин, начальник отдела надзора за исполнением законов органами военного управления и воинскими должностными лицами Военной прокуратуры ЦВО полковник юстиции Юрий Ландак, начальник пресс-службы ЦВО подполковник Сергей Шорин предоставят данные о плановых показателях осеннего призыва в регионе, расскажут о требованиях к здоровью новобранцев и возможностях прохождения альтернативной службы для уральских призывников, поделятся информацией о профилактической работе со старшеклассниками и студентами региона.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная мнению экспертов об отмене единого налога на вмененный доход. Госдума приняла решение об изменении существующей системы налогообложения для розницы и малого и среднего бизнеса с 2020 года: как изменится налоговая нагрузка на предпринимателей после отмены единого налога на вмененный доход (ЕНВД)? Как эксперты оценивают экономические последствия для предпринимателей и рынка? На эти и другие вопросы ответят: Елена Артюх, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области; Мария Чумак, президент Евразийской ассоциации налоговых и финансовых консультантов, эксперт Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей; Ирина Мамина, председатель комиссии по бухучету, аудиту, налогам и правовой защите Уральской торгово-промышленной палаты, председатель комиссии независимых экспертов при общественном совете при УФНС России по Свердловской области; Максим Марамыгин, доктор экономических наук и директор института финансов и права УрГЭУ.

В 11:00 в Екатеринбурге состоится открытие новой подстанции Скорой медицинской помощи в микрорайоне Академическом (ул. Рябинина, 32). В мероприятии примут участие и.о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов и глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

В 12:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению ХХХ Открытого фестиваля документального кино «Россия», который пройдет в Екатеринбурге с 1 по 6 октября. Председатель общественного совета Министерства культуры РФ, председатель Национальной ассоциации драматургов, лауреат государственных и литературных премий, прозаик, драматург, публицист, киносценарист, председатель жюри документальных фильмов Юрий Поляков, космонавт-испытатель, подполковник Военно-космических сил, военный летчик II класса, член жюри фестиваля Сергей Прокопьев, председатель жюри конкурса телевизионных документальных фильмов профессор ВГИК им. С.А. Герасимова, доктор искусствоведения, автор книг по теории и истории кино, заслуженный работник культуры РФ, почетный кинематографист РФ Галина Прожико, заместитель председателя Союза кинематографистов России, президент фестиваля документального кино «Россия» Клим Лаврентьев, генеральный директор фестиваля документального кино «Россия» Георгий Негашев расскажут о кинопрограмме фестиваля, поделятся информацией о географии участников и площадках, обозначат особенности проведения фестиваля в этом году.

В 12:30 в школе № 107 Екатеринбурга (ул. Краснофлотцев, 28а) пройдет открытый урок, организованный в рамках программы «Разделяй с нами!». Занятие с десятиклассниками проведет Наталья Масленцева, заместитель директора по учебной деятельности. На уроке также будут присутствовать Татьяна Савина, заместитель председателя комитета по экологии и природопользованию администрации города, и экоактивист Дмитрий Закарлюкин.

В 13:30 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная обсуждению ответа Генпрокуратуры РФ по делу группы Дятлова. Адвокат, кандидат юридических наук Евгений Черноусов, директор Свердловского регионального общественного фонда «Памяти группы Дятлова» Юрий Кунцевич, родная сестра Игоря Дятлова Татьяна Перминова, писатель, исследователь причин трагедии группы Дятлова Олег Архипов зачитают ответ Генеральной прокуратуры РФ по делу группы Дятлова, расскажут о взаимодействии с органами власти в ходе расследования, также участники пресс-конференции объявят дальнейшие планы работы общественного фонда.

В 14:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Дмитрия Дегтярева о реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

В 14:00 Управление федеральной службы государственной статистики по Свердловской области (Екатеринбург, ул. Толмачева, 23, встреча журналистов на 1 этаже в 13:55) проведет пресс-мероприятие «Год до переписи» о подготовке к Всероссийской переписи населения 2020 года. В 14:00 начнется трансляция из Москвы о подготовке Российской Федерации к переписи. По окончании трансляции состоится пресс-конференция руководства Свердловскстата о специфике организации и проведения переписи в Свердловской области, текущих задачах и реализуемых мероприятиях.

В 15:00 в Уральском государственном театре эстраде (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15) состоится торжественное мероприятие, посвященное Международному дню пожилых людей. В 13:45 в фойе 1 этажа начнется интерактивная часть мероприятия: конкурс-дефиле бальных костюмов «Осенние кружева» и награждение победителей, фотозоны с «живыми скульптурами», фотокабины с элементами костюмов и атрибутикой сказов П.П.Бажова. В 15:00 состоится торжественная часть и музыкальная программа с участием творческих коллективов и исполнителей Свердловской области, а также приглашенного артиста.

В 18:00 в Свердловской государственной академической филармонии (Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 38а) и в шести муниципалитетах региона состоится открытие виртуальных концертных залов, созданных в рамках реализации национального проекта «Культура». В торжественном мероприятии, которое пройдет в Свердловской филармонии в Международный день музыки, примет участие заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. В 18:15 запланирован пресс-подход с его участием. В 18:30 начнется выступление заслуженного артиста России, скрипача Никиты Борисоглебского и Уральского молодежного симфонического оркестра под управлением дирижера Алексея Богорада. Концерт будет транслироваться в новых виртуальных концертных залах в Верхней Пышме, Красноуральске, Лесном, Нижней Туре, Новоуральске и Среднеуральске.

В 19:00 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3, ауд. № 4) состоится первая информационная встреча с HR-специалистами организации «Врачи без границ». На встрече расскажут о работе в организации как медицинских, так и немедицинских сотрудников.

Екатеринбург. Другие новости 30.09.19

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