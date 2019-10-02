2 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

02.10.2019, среда

В 10:00 в Екатеринбурге на территории Уральского института ГПС МЧС России в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне пройдут учения по ликвидации условной чрезвычайной ситуации (сбор в 09:40 на ул. Мира, 22). По легенде учения в многоквартирном жилом доме произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва обрушился подъезд, есть пострадавшие. В ходе учений будут продемонстрированы возможности применения кинологических расчетов, тепловизоров, беспилотной авиации, технических средств пожаротушения, эвакуации пострадавших и оказания им психологической помощи.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний комиссий, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 12:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. К. Цеткин, 1) состоится пресс-конференция о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Екатеринбурге» на примере самого крупного района – Орджоникидзевского. Во встрече со СМИ примут участие председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин и глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко.

В 12:00 во Дворце молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1) состоится торжественный прием работников системы образования Свердловской области, посвященный Дню учителя. Планируется, что с профессиональным праздником педагогов поздравит заместитель губернатора Павел Креков.

В 12:00 в детской музыкальной школе № 7 имени С.В. Рахманинова (Екатеринбург, ул. Техническая, 54) состоится презентация нового оборудования и музыкальных инструментов, обновленных в рамках национального проекта «Культура». На презентации будут присутствовать представители управления культуры администрации города, глава Железнодорожного района Андрей Курочкин, депутаты гордумы, руководители и педагоги музыкальной школы, ученики и их родители. После презентации учащиеся и педагоги школы в обновленном концертном зале дадут небольшой концерт на новых инструментах.

В 14:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная предварительным результатам российского проекта по борьбе со страховым мошенничеством в регионах. Эксперты со всей России проанализируют в Екатеринбурге лучшие практики по борьбе с мошенничеством в ОСАГО: какие обманные схемы удалось выявить и устранить с начала года? Как изменились позиции российских регионов в рейтинге прозрачности автострахования? Что вывело Свердловскую область из «красной» зоны в «зеленую»? На эти и другие вопросы ответят: Сергей Ефремов, заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков, вице-президент Всероссийского союза страховщиков; Кирилл Тюрин, начальник управления безопасности Российского союза автостраховщиков; Иван Косьмин, руководитель рабочей группы страховщиков по противодействию мошенничеству в Свердловской области – заместитель генерального директора – директор филиала в Екатеринбурге «РЕСО-Гарантия»; Александр Костин, начальник отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел прокуратуры Свердловской области.

В 15:00 в детском технопарке «Кванториум» на базе Свердловской детской железной дороги (ул. Яламова, 2, здание Свердловской детской железной дороги имени Н.А. Островского, кабинет 401, зал общественных мероприятий) фонд «Золотое сечение» проведет церемонию награждения победителей конкурса научно-технологических проектов. Состязание было проведено в рамках проектной смены «Промышленные вызовы Урала» среди участников направления «Наука». После церемонии награждения участники презентуют свои разработки. Будут представлены следующие проекты: комплекс-устройство для определения и предотвращения утечки газа GASTN-проект обнаружения и устранения утечек газа в многоквартирных домах старого типа; система воздушного мониторинга «Рельсоход» – дрон-дефектоскоп для проверки стыков на рельсах; «Чат бот для повышения квалификации сотрудников ОАО «РЖД».

В 19:30 на 38-м километре автодороги Екатеринбург – Полевской состоится осмотр экспериментальной проекционной дорожной разметки. В осмотре примут участие заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев, начальник управления автомобильных дорог Свердловской области Вячеслав Данилов.

Екатеринбург. Другие новости 01.10.19

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