3 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

03.10.2019, четверг

В 10:00 и.о. губернатора Алексей Орлов проведет заседание правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1). Основным вопросом повестки станет обеспечение доступности услуг учреждений культуры в Свердловской области в соответствии с установками президента России. С докладом выступит и.о. министра культуры региона Сергей Радченко. Содоклады представят глава муниципального образования Алапаевское Константин Деев и директор Централизованной библиотечной системы Березовского городского округа Ольга Титова.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 10:00 на площадке завода экструзионных материалов «Экстрол» (Ревда, ул. Нахимова, 1, строение 11, цех № 3) начнет работу III Уральский международный научно-практический форум «Полимеры-2019». В рамках работы форума планируется обсудить перспективы формирования в регионе мощного химического кластера, вопросы подготовки кадров, замещение импорта. Также состоится подписание соглашения о создании Ассоциации производителей полимерной теплоизоляции. Участвуют представители министерства промышленности и науки Свердловской области, генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Максим Прачик, вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Даниил Мазуровский, представители администрации Ревды, предприятий химического комплекса страны.

С 10:30 до 12:00 заместитель главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко проведет объезд реконструированных в этом году дворов жилых домов (отъезд от здания администрации города, пр. Ленина, 24а). В программе объезда – четыре двора Железнодорожного и Верх-Исетского района.

В 11:30 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная открытию осеннее-зимнего туристического сезона. Осеннее-зимний туристический сезон открылся банкротством крупного туроператора: повлияет ли это на предложения туррынка? Куда поедут отдыхать жители Урала? Тренд сезона: как популярные летние направления становятся круглогодичными? На эти и другие вопросы ответят: Михаил Мальцев, руководитель Уральского отделения Российского союза туриндустрии, директор Уральской ассоциации туризма; Чезаре Торре, директор департамента по туризму и продвижению города Генуя (Италия); Роман Прохазка, директор Национального туристического управления Чешской Республики – ChezhTourizm по регионам РФ и Казахстану в Екатеринбурге.

В 12:00 в Арбитражном суде Свердловской области (Екатеринбург, ул. Шарташская, 4) продолжится рассмотрение дела по иску администрации Екатеринбурга о сносе офисного здания на месте строительства станции метро «Бажовская».

В 12:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная открытию фестиваля «Японская осень на Урале». Председатель Свердловского областного отделения общероссийского общества «Россия – Япония» Вадим Занин, директор Свердловского областного фильмофонда Николай Михайлов, директор Екатеринбургского института физической культуры и спорта Игорь Сазонов и и.о. генерального директора Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера Владимир Быкодоров расскажут об участниках и программе фестиваля, поделятся информацией о фотовыставке «Японо-российские отношения. История в фотографиях и документах», осветят программу областного фестиваля японского кино и культуры, поделятся информацией о музейной экспозиции, посвященной культуре Японии, осветят особенности проведения фестиваля боевых искусств в память о Равноапостольном святителе Николае Японском и III открытого Кубка Урала по Кюдо, обсудят опыт молодежного обмена в области Кендо «Путь меча».

В 13:30 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная переоценке кадастровой стоимости недвижимости к 2020 году. Кадастровая стоимость недвижимости в Свердловской области выросла в 2,6 раза в результате переоценки по новым принципам: как она рассчитывалась и можно ли считать эти данные достоверными? Почему предприниматели не согласны с увеличением налоговой нагрузки? Какие действия обсуждаются для решения этого вопроса? На эти и другие вопросы ответят: Елена Николаева, первый заместитель министра по управлению государственным имуществом Свердловской области; Елена Топал, заместитель директора Центра кадастровой оценки Свердловской области; Татьяна Янтюшева, заместитель руководителя управления Росреестра по Свердловской области; Сергей Козлов, член совета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей.

В 16:00 в Музее архитектуры и дизайна УрГАХА (ул. Горького,4 а) состоится открытие выставки-конкурса профессионального мастерства среди мастеров народных художественных промыслов Свердловской области. В церемонии открытия участвуют: директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова, заместитель председателя свердловского областного художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам Александр Максяшин, председатель комитета Законодательного собрания Свердловской области по социальной политике Вячеслав Погудин.

В 16:00 в центре культуры «Урал» (Екатеринбург, ул. Студенческая, 3) состоится гала-вечер «Во славу Екатеринбурга!», на котором будут чествовать лучших преподавателей и руководителей детских школ искусств города. Впервые в рамках события пройдет финальный этап X юбилейного конкурса профессионального мастерства молодых преподавателей детских школ искусств «Лучший дебют».

Екатеринбург. Другие новости 02.10.19

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