4 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

04.10.2019, пятница

В 10:00 от администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) глава города Александр Высокинский начнет объезд территорий, которым планируется придать статус особо охраняемой природной территории местного значения. Градоначальник посетит сквер имени Джавахарлала Неру, сквер ЮНЕСКО, сквер по улице Клары Цеткин. В объезде примут участие заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов, представители комитета экологии администрации города и депутаты гордумы. После завершения объезда, ориентировочно в 12:00, руководители Екатеринбурга примут участие в высадке деревьев на Аллее 30-летия Метрополитена (ул. Совхозная, 17).

В 11:00 на площадке Ельцин-центра (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3) состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная проведению Международной туристической выставки Expotravel 2019, которая пройдет в Екатеринбурге 4-5 октября. Заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян, заместитель начальника Управления федерального агентства по туризму Татьяна Меньшикова, чрезвычайный и полномочный посол Болгарии в РФ Атанас Крыстин, вице-президент Российского союза туриндустрии, генеральный директор фонда «ПосетиКавказ» Станислав Аристов, директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко и заместитель гетмана Южночешского края по агропромышленному комплексу и культуре Павел Грох сообщат о программе выставки и географии участников, расскажут об основных направлениях развития туризма, о новых направлениях и маршрутах для уральских туристов, дадут прогнозы о ценах в осенне-зимний период на массовые зарубежные и внутрироссийские направления, а также ответят на вопросы журналистов о ситуации в туристической отрасли в стране и в мире.

В 13:00 министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков примет участие в профилактической акции #ДоброВГород в Верхней Салде (ул. Энгельса, 32, площадь при Дворце культуры имени Г.Д. Агаркова). Силами ведущих клиник региона и областного медицинского колледжа для жителей города будут организованы консультации узких специалистов; обследования на передвижных маммографе и флюорографе; работа передвижного мобильного комплекса «Диагностика» с приемом населения врачом-терапевтом, оптометристом, проведение ЭКГ, измерение артериального давления, обучение ведению дневника самоконтроля давления; мастер-классы для горожан, в том числе для обучающихся в образовательных учреждениях, детских садах.

В 15:00 в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» (Екатеринбург, ул. Народной Воли, 49) состоится праздничный прием ко Дню учителя для педагогов екатеринбургских школ, ведущих активную образовательную работу вместе с парком. В программе – творческая встреча с актрисой театра и кино, народной артисткой РФ Юлией Рутберг, которая представит моноспектакль «Кабаре «Бродячая собака».

В 16:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 340) состоится заседание городской избирательной комиссии. В повестке вопросы: о внесении изменений в Регламент Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург»; о регистрации избрания Стругова Владимира Александровича депутатом городской думы и другие.

Екатеринбург. Другие новости 03.10.19

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