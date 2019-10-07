7 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

07.10.2019, понедельник

В 10:30 на одном из опросных участков, в школе № 1 (Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 23) состоится брифинг руководителя аппарата администрации Екатеринбурга Ильи Захарова, посвященный подготовке проведения опроса по выбору площадки для строительства собора Святой Екатерины. Речь пойдет об оснащении участков, процедуре участия в опросе и т.п.

Екатеринбург. Другие новости 05.10.19

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