Дополнение к анонсам

В 12:00 состоится торжественное открытие благоустроенной набережной реки Исети на участке от улицы Малышева до улицы Куйбышева. Церемония открытия пройдет на площадке у памятника Малышеву. В открытии планируется участие полномочного представителя президента России в УрФО Николая Цуканова. Выступят министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Участники мероприятия совершат прогулку по набережной, во время которой ознакомятся с историей развития территории вокруг Исети и оценят, насколько гармонично вписались в нее новые объекты благоустройства.

Екатеринбург. Другие новости 07.10.19

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