8 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

08.10.2019, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится очередное заседание. В числе прочих депутаты рассмотрят вопрос об утверждении порядка размещения нестационарных торговых объектов.

В 10:00 Фонд капитального ремонта Свердловской области проведет пресс-тур, посвященный реализации областной программы по замене лифтового оборудования с истекающим сроком эксплуатации в домах на спецсчетах (сбор по адресу: Екатеринбург, ул. Стахановская, 22). Специалисты пояснят, как была выстроена работа на условиях софинансирования из бюджетов разных уровней и с привлечением средств собственников жилья, а также расскажут о плановых объемах работ в этом направлении на ближайшие два года.

В 11:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 116) журналистам покажут, как на бланк опросного листа наносится оттиск печати муниципальной Избирательной комиссии, выступающей в качестве комиссии по проведению опроса по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины.

В 11:00 активисты партийного проекта ЕР «Народный контроль» совместно с МГЕР проведут рейд по точкам по продаже разливного пива, расположенным в жилых домах (сбор у магазина «Пивлавка», ул. Луначарского, 83). В мероприятии примут участие Дмитрий Чукреев, координатор проекта «Народный контроль» в Свердловской области; Артем Николаев, руководитель «Молодой гвардии» в Свердловской области. Также члены МГЕР проведут пикет по сбору подписей в поддержку запрета нахождения круглосуточных магазинов алкогольных напитков в жилых домах.

В 11:00 на площадке у стационарного отделения комплексного центра социального обслуживания населения Камышловского района (пос. Октябрьский, ул. Свободы, 8) состоится открытие новой спортивной площадки. Участие в открытии примет министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к сезону простуд в регионе. Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Светлана Скрябина поделится информацией о прогнозируемых пиковых периодах заболеваемости в этом сезоне, а также расскажет о мерах профилактики.

В 12:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Игоря Цыганаша. Он расскажет о проведении в регионе лесной и дачной амнистий.

В 12:00 в Арамили от здания городской администрации (ул. 1 Мая, 12) начнется пресс-тур, посвященный реализации программы по переселению из аварийного жилья. Глава Арамильского городского округа Виталий Никитенко расскажет о реализации программы в муниципалитете, о планах на первый этап работы, о взаимодействии с горожанами. Затем планируется осмотреть расселенные дома по улице Рабочей. Семьи, получившие компенсации за старое жилье и переехавшие в новые квартиры, поделятся своими впечатлениями.

В 19:30 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3, «Паблик-маркет») пройдет открытая встреча с оргкомитетом фестиваля «Уральская ночь музыки» в формате publik talk. Директор фестиваля Евгений Горенбург расскажет том, какой будет Ural Music Night в 2020 году, сколько планируется площадок, кто войдет в число хедлайнеров и ответит на вопросы собравшихся.

Екатеринбург. Другие новости 07.10.19

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