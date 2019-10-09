9 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

09.10.2019, среда

В 09:00 в УрГЭУ (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62) начнется регистрация участников образовательной акции «Всероссийский экономический диктант» на тему «Сильная экономика – процветающая Россия». Показ видеоролика диктанта начнется в 10:00.

В 10:00 и.о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов посетит Ирбит и примет участие в торжественном запуске котельной на 36 МВт. Теплоисточник построен в рамках соглашения о сотрудничестве НК «Роснефть» с правительством Свердловской области в вопросах модернизации теплоснабжающего комплекса и газификации территорий и стал вторым совместным объектом в Ирбите и восьмым в регионе.

В 11:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная снижению аварийности с участием общественного транспорта в Свердловской области. Начальник Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, главный государственный инспектор Игорь Бородулин, начальник отделения технического надзора Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, майор полиции Борис Черных дадут статистику проведения проверок автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, расскажут о проблемах заказных перевозок пассажиров, назовут наиболее частые нарушения при перевозке пассажиров, поделятся информацией о мерах, принимаемых для снижения аварийности с участием этого вида транспорта в Свердловской области.

В 11:00 в комплексном центре социального обслуживания населения Октябрьского района Екатеринбурга (ул. Малышева 31б, 1 этаж) будет установлен «Городской Смартфон», который совмещает в себе полноценный персональный компьютер и сенсорный дисплей высокой четкости. Интерактивная панель адаптирована под запросы пенсионеров и инвалидов. Такой социальный проект по обучению работе на смартфоне запускается в России впервые. «Смартфон» предназначен для проведения интерактивных уроков и тренингов, работы с электронными ресурсами. На нем также размещена большая интерактивная карта города, которая позволяет планировать маршруты для экскурсий и отдыха, получать актуальную информацию обо всем, что происходит в столице Урала.

В 11:00 в Среднеуральске состоится открытие многофункционального спортивного центра (ул. Уральская, 14, стадион школы № 31). Здесь оборудована многофункциональная баскетбольно-волейбольная площадка, обустроена футбольная площадка, установлены уличные тренажеры, заменено покрытие беговых дорожек, проведено общее благоустройство территории.

В 11:40 в Каменске-Уральском (ул. Привокзальная, 15, автовокзал) состоится выездное совещание министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, посвященное старту работы мобильного приложения «Транспорт ЕК», позволяющего отслеживать передвижение пригородных автобусов. Замминистра Дмитрий Брусянин проверит корректность работы приложения, проинспектирует, как идет информирование горожан о новых возможностях следить за расписанием автобусов и как компании-перевозчики интегрируют цифровые технологии в свою работу.

В 12:00 Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) пройдет круглый стол, посвященный предстоящему опросу по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины. В мероприятии примут участие культурологи, архитекторы, девелоперы, историки, журналисты, а также обычные горожане.

В 18:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) пройдет посвященный нацпроекту «Здоровье» круглый стол «Как жить в мегаполисе без стрессов?» с участием психологов, психоаналитиков, культурологов.

В 19:00 в центре искусств «Главный проспект» (Екатеринбург, пр. Ленина, 8) лекцией Михаила Гельфанда «Неандертальцы, денисовцы и кроманьонцы: генетическая Санта-Барбара» откроется фестиваль науки «Кстати», организованный Информационным центром по атомной энергии (ИЦАЭ) при поддержке госкорпорации «Росатом». Фестиваль пройдет с 9 по 13 октября.

Екатеринбург. Другие новости 08.10.19

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