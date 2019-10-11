11 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

11.10.2019, пятница

В 10:00 на трассовом пункте «Дружинино» (федеральная автодорога Пермь – Екатеринбург, 290 км) свердловские единороссы презентуют технологию, определяющую усталость автомобилистов. Активисты партийного проекта «Безопасные дороги» совместно с ГИБДД Свердловской области и представителями медицины катастроф протестируют аппаратно-программный комплекс РОФЭС с модулем «Экспресс-оценка состояния усталости водителя». По результатам выезда состоится круглый стол, посвященный целесообразности тиражирования системы с последующим внедрением ее на 12 трассовых пунктах федеральных дорог Свердловской области.

В 10:30 на площадке Свердловского государственного академического театра драмы (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 2) состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная премьере спектакля «Республика ШКИД». Генеральный директор Свердловского государственного академического театра драмы Алексей Бадаев, театральный режиссер Дмитрий Егоров (Санкт-Петербург), внучка писателя Григория Белых Елена Назарян (Москва) расскажут о работе над постановкой, об основном авторском замысле, представят уникальные документальные материалы из частного архива одного из авторов, поделятся ожиданиями от премьеры, а также ответят на вопросы журналистов. После пресс-конференции для представителей СМИ предусмотрена возможность записи интервью с артистами и съемки фрагментов спектакля.

В 11:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120) состоится рассмотрение апелляции Владимира Васильева, одного из участников резонансного ДТП на ул. Малышева с двумя погибшими, на избрание меры пресечения Ленинским районным судом в виде заключения под стражу.

В 12:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению XI Международного форума «Юридическая неделя на Урале». Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, член правления Нотариальной палаты Свердловской области Ирина Перевалова, председатель исполнительного комитета Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», проректор по научной работе Уральского государственного юридического университета Людмила Берг, руководитель Екатеринбургского филиала коллегии адвокатов «Регионсервис» Александр Золоев, доцент кафедры гражданского процесса УрГЮУ, кандидат юридических наук Анатолий Безруков поделятся информацией о программе мероприятий форума, расскажут о приглашенных спикерах, назовут основные темы встреч. XI Международный форум «Юридическая неделя на Урале» пройдет в Екатеринбурге с 14 по 19 октября.

В 13:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная работе наблюдателей во время проведения опроса по выбору места для строительства храма Святой Екатерины. Председатель Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» Вадим Антошин, межрегиональный координатор Урала и республик Поволжья ассоциации «Голос» – за честные выборы Александр Грезев и представитель АНО «Центр общественных инициатив» Андрей Пономарев расскажут о процедуре опроса, о видеонаблюдении и работе наблюдателей на участках, а поделятся информацией о механизме проведения процедуры экзитпола.

В 14:00 в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) начнется пресс-показ выставки «Художники уральских заводов. Искусство конца XVIII – первой половины XIX века». В рамках образовательной программы выставки можно будет познакомиться с одеждой и бытом горнозаводского населения: на авторских экскурсиях и лекциях, показах уральского костюма XIX – начала XX века и специально организованных традиционных молодежных гуляниях – «уральских вечерках». Кураторы выставки: Ксения Гилева, заведующая отделом художественного металла Урала ЕМИИ; Людмила Будрина, кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории искусств и музееведения УрФУ.

В 15:00 в театре юного зрителя (Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 48) состоится торжественный прием в честь дня работников дошкольного образования. В 14:40 состоится пресс-подход с участием заместителя главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрия Баранова и начальника городского департамента образования Екатерины Сибирцевой.

Екатеринбург. Другие новости 10.10.19

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