14 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

14.10.2019, понедельник

В 09:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) начнется пресс-тур по дворам, где в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» было выполнено благоустройство территории. О том, что нового появилось в придомовой инфраструктуре дворов Екатеринбурга, о количестве благоустроенных объектов и объеме финансирования расскажут заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын и начальник управления жилищного и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга Александр Брагин.

В 10:00 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23, конференц-зал) состоится церемония открытия XI международного форума «Юридическая неделя на Урале», организаторами которого выступают региональное отделение Ассоциации юристов России, Уральский государственный юридический университет и уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области. Участие в мероприятии примут представители органов власти, юридического и научного сообществ. В 11:30, по окончании церемонии открытия, состоится брифинг, в котором примут участие ректор Уральского государственного юридического университета, председатель совета свердловского регионального отделения Ассоциации юристов России Владимир Бублик, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх и другие.

В 11:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная открытию IV Фестиваля современной еврейской культуры в Екатеринбурге. Директор Свердловского регионального благотворительного общественного фонда «Екатеринбургский еврейский культурный центр «Менора» Ирина Гуткина, генеральный директор группы компаний «Ньютон» Алексей Глазырин, генеральный директор джаз-клуба «EverJazz» Ирина Щетникова и главный режиссер Центра современной драматургии Антон Бутаков расскажут о подготовке к фестивалю, объявят программу мероприятий, проинформируют о концертах, выставках, мастер-классах, спектаклях и творческих встречах, а также поделятся ожиданиями от проведения фестиваля.

В 11:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. К. Цеткин, 1) состоится пресс-конференция «Гериатрия – опыт Свердловской области в достижении ключевых показателей продолжительности жизни, утвержденных национальным проектом «Здравоохранение». Во встрече со СМИ примут участие начальник Свердловского областного клинического госпиталя для ветеранов войн Олег Забродин, главный внештатный специалист-гериатр министерства здравоохранения Свердловской области Валентина Ямпольская. Они расскажут о создании центра по развитию геронтологии и гериатрии на базе Свердловского областного клинического госпиталя для ветеранов войн.

В 14:30 в Свердловской областной библиотеке для детей и молодежи им. В.П. Крапивина (Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 8) состоится пресс-конференция, посвященная вручению Международной детской литературной премии имени Владислава Крапивина в 2019 году. Лучшие авторы детской литературы встретятся в Екатеринбурге на вручении Международной детской литературной премии имени Владислава Крапивина: о чем они пишут? С чем эксперты связывают увеличение количества детских и подростковых писателей? На эти и другие вопросы ответят: Галина Головина, первый заместитель министра культуры Свердловской области; Ольга Кузнецова, директор Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им. В.П. Крапивина; Лариса Крапивина, командор отряда «Каравелла», член жюри Международной детской литературной премии им. В.П. Крапивина; Андрей Щупов, член жюри, лауреат Международной литературной детской премии им. В. П. Крапивина, лауреат премии «Заветная мечта», лауреат премии П. П.Бажова. Сразу после пресс-конференции, в 15:00, состоится церемония награждения, на которой будут объявлены лауреаты премии.

Екатеринбург. Другие новости 11.10.19

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