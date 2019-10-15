15 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

15.10.2019, вторник

В 09:30 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится деловое мероприятие, посвященное реализации национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в регионе. Заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян, заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, директор Свердловского венчурного фонда Денис Скоморохов, основатель и гендиректор компании iRidium Mobile Сергей Королёв, глава и создатель компании «Труба-Дело» Иван Зубарев, team director и собственник компании Koffer Павел Лебедев и директор ООО «Заморозка. PRO» Сергей Севрюков проинформируют начинающих предпринимателей, предпринимателей из сектора малого и среднего бизнеса о возможностях, предоставляемых им на территории Свердловской области, об инструментах поддержки и способах развития бизнеса в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний комиссий, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 10:30 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 13:00 в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) состоится пресс-конференция, посвященная открытию Дней Эрмитажа, которые пройдут в Екатеринбурге с 15 по 20 октября. В пресс-конференции примут участие: Светлана Учайкина – министр культуры Свердловской области; Илья Марков – начальник аправления культуры города Екатеринбурга; Дмитрий Баранов – заместитель главы администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики; Георгий Вилинбахов – заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа по научной работе; Елена Давыдова – старший специалист отдела внешних связей и коммуникаций компании Coca-Cola HBC Россия; Никита Корытин – директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств. После пресс-конференции состоится пресс-показ выставки одной картины «Сборщики податей» Маринуса ван Роймерсвале из собрания Государственного Эрмитажа. Произведение представит куратор выставки – Николай Зыков, научный сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится совместное заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения и постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 15:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 15:00 на площадке компании «Рэй» (Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 2а, корпус 1) состоится открытие нового швейного импортозамещающего производства. В церемонии открытия участвуют: министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, директор департамента новых производств зоны СНГ компании Decathlon Самюэль Желино, заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

В 15:00 на площадке центра «Мой бизнес» (Нижний Тагил, ул. Мира, 2а) в рамках XI Международного форума «Юридическая неделя на Урале» состоится круглый стол, посвященный актуальным направлениям улучшения условий ведения бизнеса. Участвуют: исполняющий обязанности министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, руководитель представительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в Горнозаводском управленческом округе Сергей Федореев, а также уполномоченные и представители аппаратов уполномоченных по защите прав предпринимателей восьми субъектов РФ, представители Уральской торгово-промышленной палаты, предприниматели, представители администрации Нижнего Тагила.

Екатеринбург. Другие новости 14.10.19

Николай Цуканов выступил со спецзаявлением по «храмовому» опросу. / ЕВРАЗ подготовил площадку для строительства карьера на Собственно-Качканарском месторождении. / В Екатеринбурге родители школьников требуют вернуть метро в «Е-карту». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»